برلمانية تكشف تفاصيل العلاوة الدورية للعاملين بالدولة ونسبة الزيادة

أكد النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائيًا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.



وتابعت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أنه وافقت اللجنة أيضا على منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحضور ممثلى الحكومة.

وأكملت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك علاوات لم تُطبق، وهناك طلبات إحاطة يتم تقديمها فى هذا الشأن، ونطالب بأن يتم إلزام الوزراء بتطبيق العلاوة حتى لا نقابل هذه الأزمة كل مرة.

