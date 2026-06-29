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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يحسمها.. 150 جنيها حد أدنى للعلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالدولة

العلاوة
العلاوة
حسن رضوان

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل  العلاوة الدورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية، والذي تضمن حزمة من المزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من بينها زيادة الحافز الإضافي ومنح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية.

 العلاوة الدورية بنسبة (۱۲%) 

وتضمن مشروع القانون، إقرار العلاوة الدورية بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٦/٧/١.

منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين 


ونص القانون على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ۲۰۲٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١.

كما استثى القانون من العلاوة الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۲%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

مجلس النواب العلاوة الدورية منح العاملين بالدولة قانون العلاوة الدورية قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية السنوية

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