وفد من الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين يزور مقر اللجنة المصرية بغزة

زار وفدٌ من الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين، برئاسة الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية، مقر اللجنة المصرية بقطاع غزة في المحافظة الوسطى في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك وبحث سبل دعم المسيرة التعليمية.

وفد من إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين يزور مقر اللجنة المصرية بغزة

وكان في استقبال الوفد معين أبو الحصين، المدير التنفيذي للجنة، والمختار "أبو زهدي الدحدوح"، والمختار "أبو زاهر الوحيدي".

وضم الوفد الأزهري كلاً من: رفيق أبو جراد (مدير الشؤون الإدارية) ومحمد الزق (مدير معهد الأزهر بغزة)، وعبد الله الهباش (مسؤول العلاقات العامة والإعلام)، وأحمد الزعانين (من دائرة الشؤون الإدارية)، وعبد الحميد حوسو (مسؤول الخدمات المساندة).

ورحب أبو الحصين بوفد المعاهد الأزهرية، حيث أشاد بالجهود الدؤوبة والمضنية التي بذلتها إدارة المعاهد في سبيل انتظام التعليم الوجاهي لطلبتها، والتي تكللت باختتام العام الدراسي وعقد الامتحانات الوجاهية لطلبة الشهادة الثانوية الأزهرية بنجاح، معرباً عن بالغ اعتزازه بالإسهام في خدمة هذا الصرح العلمي العريق وطلبته النبغاء.

من جانبه، وجّه الدكتور علي رشيد النجار أسمى عبارات الشكر والتقدير للجنة المصرية، وعلى رأسها السيد معين أبو الحصين، مثمناً جهودهم المثمرة والبنّاءة في خدمة المعاهد الأزهرية.

وأعرب معاليه عن عميق امتنانه للاستجابة الفورية والمواقف النبيلة التي أبدتها اللجنة في دعم ومساندة المعاهد؛ والتي تجلت ذلك في توفير حافلات لنقل الطلبة "مجاناً" من مخيمات النزوح في المحافظات الجنوبية إلى مقر الامتحانات بمعهد الأزهر في غزة، وهو ما كان له بالغ الأثر في انتظام الامتحانات الوجاهية في موعدها المحدد، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية والجسدية عن كاهل أولياء الأمور والطلبة في ظل الظروف الراهنة.

وتدارس الطرفان سبل التعاون المشترك، وتباحثا في آليات دعم المعاهد الأزهرية لتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها السامية على أكمل وجه، ومساعدتها في التعافي المبكر من الآثار الكارثية للعدوان المدمر على قطاع غزة، والذي استهدف البشر والشجر والحجر.

وفي ختام اللقاء، أكد أبو الحصين أن اللجنة المصرية ستبقى سنداً للمعاهد الأزهرية، وأنها لن تدخر جهداً في تقديم كل ما يمكن في سبيل رفعة المعاهد الأزهرية والارتقاء بطلبتها.