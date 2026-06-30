المعاهد الأزهرية في فلسطين تختتم الامتحانات الوجاهية لشهادة الثانوية 2026

اختتمت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م، الامتحانات الوجاهية لشهادة الثانوية الأزهرية لطلبتها في الفرعين (العلمي والأدبي)، حيث اختتمت هذه الامتحانات باختبار مادة الرياضيات التطبيقية للفرع العلمي.

اختتام امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين

الجدير بالذكر أن هذه الامتحانات انطلقت وجاهياً يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026م وبصورة مركزية في معهد غزة الديني، حيث تقدم 450 طالباً وطالبة من سبعة معاهد أزهرية، ست معاهد في قطاع غزة، ومعهد في الخليل.

واستقبل عميد المعاهد الأزهرية الدكتور علي رشيد النجار، وفداً من دائرة شؤون اللاجئين يرأسه رامي المدهون مدير عام الدائرة، وبعضوية كلٍّ من الدكتور محمد كرسوع المدير المالي، والدكتور حسن الطيبي رئيس اللجنة الشعبية، وأحمد الحسنات مدير مخيمات الوسطى، وأيمن عبيد مدير الشؤون الإدارية، وأعضاءِ اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ: ومازن المدهون، وصوفيا الشرافي، والدكتور محمد البوبو، والسيد محمود عاشور".

ورحب د. النجار بالإخوة الزائرين وثمن دورهم الهام في دعم ومساندة المعاهد الأزهرية حيث تقدم بالشكر والتقدير للأخ القائد الدكتور أحمد أبوهولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح على رعايته الكريمة لحفل تكريم طلبة المعاهد الأزهرية في فوج صناع المستقبل الذي أقيم عام 2023م، وعلى حرصه في الاطمئنان على المعاهد الأزهرية بإرسال هذا الوفد للاطلاع على أوضاع المعاهد الأزهرية.

واصطحب عميد المعاهد الوفد الزائر في جولة تفقدية شملت لجان الامتحانات، اطَّلَع فيها على أحوال الطلبة، ومستوى الانضباط والهدوء داخل اللجان، وكذلك الترتيبات اللوجستية التي وفرتها الإدارة لضمان سير الاختبارات بأفضل صورة ممكنة.

وبيّن الآليات المتبعة لعقد هذه الامتحانات حيث يتم استلام الأسئلة من مصر عبر البريد الإلكتروني ويتم طباعتها وتوزيعها على اللجان ثم ترسل أوراق الإجابة للكنترول بمشيخة الأزهر الشريف بمصر بواسطة السكنر عبر البريد الالكتروني يومياً عن طريق سفارة دولة فلسطين، ليتم تصحيحها واعتماد النتائج من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب يحفظه الله.

وشكر د. النجار، الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين "راعي المعاهد الأزهرية"، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية على متابعته الحثيثة والمستمرة للمعاهد الازهرية بما يخدم طلبتها وكوادرها التعليمية والإدارية، ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجهها.

كما تقدم بالشكر لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب -يحفظه الله-، والشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، الذي يحرص على مساعدتنا وتذليل العقبات التي تواجهنا، والشيخ د. احمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على اهتمامه ومتابعته للمعاهد والشيخ حميد ابوعريضة رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الذي لا يألو جهدا في خدمة المعاهد الأزهرية، ولفضيلة الشيخ علي خليل ولجميع الإخوة العاملين في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، وولأخت الفاضلة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار الإمام الأكبر شيخ الزهر لشئون الوافدين.

وناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكة الثنائية، وتكامل الجهود لتحديد أفضل الآليات الكفيلة بدعم المعاهد الأزهرية وخدمة طلبتها، والارتقاء بالمخرجات التعليمية والمستوى الأكاديمي للطلبة.

وبدوره نقل رامي المدهون تحيات الدكتور أحمد أبوهولي رئيس دائرة شئون اللاجئين للمعاهد الأزهرية وعلى رأسها د. علي النجار ولجميع العاملين فيها، مشيداً بالدور التاريخي والوطني والديني الذي تقوم به المعاهد الأزهرية التي ترسخ التعليم الديني الوسطي، والذي تخرج منها العديد من القيادات الوطنية والدينية، مضيفاً أن هذا الإرث التاريخي هو امتداد للأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية ودورها في تعليم أبناء الشعب الفلسطيني أرقى العلوم العلمية والشرعية والثقافية، وهي أقدم مؤسسة تعليمية في قطاع غزة.

وأكد أن دائرة شئون اللاجئين ممثلة في الدكتور أبو هولي وكوادرها الإدارية والشعبية تؤازر المعاهد الأزهرية وتشد على يديها للمضي قدما نحو التعافي المبكر من اثار الحرب على قطاع غزة واستعادة دورها في تقديم رسالتها، وعودة جميع فروعها للتعليم الوجاهي، مشيداً بأجواء الامتحانات التي يسودها الهدوء والانضباط ، معرباً عن سعادته وافتخاره بهذا الإنجاز الوطني التي حققته المعاهد بعقد الامتحانات الوجاهية لطلبتها، وعودة الحياة في أروقتها.