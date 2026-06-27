المعاهد الأزهرية تنشر جداول امتحانات شهادات القراءات والنقل الدور الثاني

نشرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات شهادات القراءات، والنقل ونقل معاهد البعوث للدور الثاني.

جداول الامتحانات

وقالت فى بيان لها: في إطار الاستعدادات المكثفة لأعمال امتحانات الدور الثاني، وفي ضوء الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب واستقرار العملية الامتحانية، أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن اعتماد ونشر جداول الامتحانات التالية:

جداول امتحانات شهادات القراءات (التجويد - العالية - التخصص).

جداول امتحانات النقل.

جداول امتحانات نقل معاهد البعوث الإسلامية.

وقد أعدت الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة فضيلة الشيخ حميد أبوعريضة، هذه الجداول بدقة وعناية فائقة؛ تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف

وللإطلاع على الجداول اضغط هنا: جداول الامتحانات