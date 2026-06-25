قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم (تعرف على الشروط)
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي بالمنامة التطورات الإقليمية والدولية
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية
هل صام النبي يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب
مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر كوارث الإجهاد الحراري للعمال
مفاجأة غير سارة .. من هو منافس المغرب في كأس العالم 2026؟
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي ملف الاتفاق الإيراني
الأرصاد تكشف أسباب استقرار الطقس رغم موجات الحر العالمية.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
الصحة اللبنانية : 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة ميفدون
هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: أي اتفاق مع إيران سيراعي أمن الحلفاء في الخليج
مظهر شاهين : كأس العالم ليس منصة للترويج للمثلية المرفوضة دينًا وأخلاقًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لبحث التعاون.. وفد من "UNDP" و"مجموعة غزة" يزور المعاهد الأزهرية بفلسطين

وفد من "UNDP" يزور المعاهد الأزهرية بفلسطين
وفد من "UNDP" يزور المعاهد الأزهرية بفلسطين

استقبل الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم الخميس في مكتبه بمقر الإدارة العامة لمدينة غزة، وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من إبراهيم الصوراني، مدير ملف التعليم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقطاع غزة، وجمال يوسف، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، والمهندس حسين مرتجى "أبونبيل"، مدير مجموعة غزة، والمهندس وسام بستان، منسق المشاريع في المجموعة.

وفد من "UNDP" والتربية والتعليم و"مجموعة غزة" يزور المعاهد الأزهرية

ورحب د. النجار بالوفد الزائر، مشيداً بالدور المحوري الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني عامة، ومساندة المؤسسات التعليمية للتعافي من آثار الحرب واستعادة دورها في تقديم التعليم الوجاهي للطلبة خاصة. 

كما ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في الإشراف وعقد امتحانات الثانوية العامة، معرباً عن شكره لـ "مجموعة غزة" على دعمها المستمر للمعاهد الأزهرية وكوادرها العاملة.

وناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكة الثنائية، وتكامل الجهود لتحديد أفضل الآليات الكفيلة بدعم المعاهد الأزهرية وخدمة طلبتها، والارتقاء بالمخرجات التعليمية والمستوى الأكاديمي للطلبة.

وعلى هامش الزيارة، اصطحب د. النجار الوفد في جولة تفقدية للجان الامتحانات الوجاهية، حيث اطلعوا على أحوال الطلبة ومستوى الانضباط والهدوء داخل اللجان، بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستية التي وفرتها الإدارة لضمان سير الاختبارات بأفضل صورة ممكنة. 

واستعرض معاليه خلال الجولة الاحتياجات الضرورية والعاجلة التي تساعد المعاهد الأزهرية على التعافي السريع من آثار الحرب وتأدية رسالتها التعليمية والتربوية على أكمل وجه.

من جانبه، أشاد إبراهيم الصوراني بالجهود الاستثنائية التي تبذلها إدارة المعاهد الأزهرية وعلى رأسها د. علي النجار وكافة الطواقم العاملة، للنهوض بالمسيرة التعليمية وتجاوز التحديات القاسية التي خلفها العدوان على قطاع غزة، مؤكداً استعداد البرنامج للتعاون والمساهمة في ترميم وإعادة تأهيل عدد من الغرف الدراسية بمعهد الأزهر في غزة.

وفي السياق ذاته، عبر جمال يوسف عن فخره واعتزازه بالعزيمة والإصرار التي يبديها طلبة المعاهد الأزهرية لتخطي هذه المرحلة الصعبة رغم الظروف القاسية في القطاع، مشيداً بالأجواء النموذجية من الهدوء والانضباط التي شهدها داخل قاعات الامتحانات.

الدكتور علي رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

مجلس الوزراء

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد كل أسبوع.. تفاصيل

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

ترشيحاتنا

تنفيذي الشرقية

تنفيذي الشرقية يشدد على استمرار تأمين ومتابعة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

صورة أرشيفية

انقلاب سيارة نقل بمقطورة بطريق سوهاج البحر الأحمر.. وتدخل سريع لتأمين الحركة المرورية دون إصابات

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا ورئيس الرعاية الصحية يتابعان ميدانيا جاهزية مستشفى سمالوط النموذجي

بالصور

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد