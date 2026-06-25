لبحث التعاون.. وفد من "UNDP" و"مجموعة غزة" يزور المعاهد الأزهرية بفلسطين

استقبل الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم الخميس في مكتبه بمقر الإدارة العامة لمدينة غزة، وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من إبراهيم الصوراني، مدير ملف التعليم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقطاع غزة، وجمال يوسف، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، والمهندس حسين مرتجى "أبونبيل"، مدير مجموعة غزة، والمهندس وسام بستان، منسق المشاريع في المجموعة.

وفد من "UNDP" والتربية والتعليم و"مجموعة غزة" يزور المعاهد الأزهرية

ورحب د. النجار بالوفد الزائر، مشيداً بالدور المحوري الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني عامة، ومساندة المؤسسات التعليمية للتعافي من آثار الحرب واستعادة دورها في تقديم التعليم الوجاهي للطلبة خاصة.

كما ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في الإشراف وعقد امتحانات الثانوية العامة، معرباً عن شكره لـ "مجموعة غزة" على دعمها المستمر للمعاهد الأزهرية وكوادرها العاملة.

وناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكة الثنائية، وتكامل الجهود لتحديد أفضل الآليات الكفيلة بدعم المعاهد الأزهرية وخدمة طلبتها، والارتقاء بالمخرجات التعليمية والمستوى الأكاديمي للطلبة.

وعلى هامش الزيارة، اصطحب د. النجار الوفد في جولة تفقدية للجان الامتحانات الوجاهية، حيث اطلعوا على أحوال الطلبة ومستوى الانضباط والهدوء داخل اللجان، بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستية التي وفرتها الإدارة لضمان سير الاختبارات بأفضل صورة ممكنة.

واستعرض معاليه خلال الجولة الاحتياجات الضرورية والعاجلة التي تساعد المعاهد الأزهرية على التعافي السريع من آثار الحرب وتأدية رسالتها التعليمية والتربوية على أكمل وجه.

من جانبه، أشاد إبراهيم الصوراني بالجهود الاستثنائية التي تبذلها إدارة المعاهد الأزهرية وعلى رأسها د. علي النجار وكافة الطواقم العاملة، للنهوض بالمسيرة التعليمية وتجاوز التحديات القاسية التي خلفها العدوان على قطاع غزة، مؤكداً استعداد البرنامج للتعاون والمساهمة في ترميم وإعادة تأهيل عدد من الغرف الدراسية بمعهد الأزهر في غزة.

وفي السياق ذاته، عبر جمال يوسف عن فخره واعتزازه بالعزيمة والإصرار التي يبديها طلبة المعاهد الأزهرية لتخطي هذه المرحلة الصعبة رغم الظروف القاسية في القطاع، مشيداً بالأجواء النموذجية من الهدوء والانضباط التي شهدها داخل قاعات الامتحانات.