عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين يتفقد لجان امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية

تفقد عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين د. علي رشيد النجار اليوم، الأحد، لجان الامتحانات لطلبة الفرعين العلمي والأدبي، حيث امتحان الكيمياء للقسم العلمي وامتحان الاحصاء للقسم الأدبي وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية.

عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين يتفقد لجان الامتحانات

الجدير بالذكر أن الامتحانات تُعقد وجاهياً وبصورة مركزية في معهد الأزهر بمدينة غزة لتشمل طلبة المعاهد الأزهرية الستة في قطاع غزة للقسمين العلمي والأدبي، ويتزامن معها الامتحانات في معهد الخليل في الضفة الغربية؛ حيث يبلغ إجمالي عدد المتقدمين في كلا الفرعين 450 طالباً وطالبة.

وخلال الجولة، استمع د. النجار لآراء الطلاب والطالبات حول مستوى الأسئلة لامتحان الكيمياء ولامتحان الاحصاء، ومدى وضوحها ومطابقتها للمنهج المقرر، حيث أبدى الطلبة ارتياحهم للامتحانات وانها من الكتاب وتراعي الفروق الفردية للطلبة.

وأكد أن إدارة المعاهد الأزهرية تضع مصلحة الطالب في المقام الأول، وتعمل على توفير بيئة هادئة ومثالية تؤنس الطلبة وتساعدهم على التركيز وأداء الامتحانات بالشكل المطلوب.

كما شدد على رؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلبة، مع التصدي بكل حزم لأي محاولة للغش أو الإخلال بالنظام ، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشاد د. النجار بمستوى الانضباط والهدوء الذي شهدته اللجان، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل لجنة الكنترول ورؤساء اللجان والمراقبين في سبيل الخروج بالامتحانات في أبهى صورة تليق بمكانة الأزهر الشريف، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وفي ختام جولته، أكد د. النجار أن هذا الإنجاز الاستثنائي في تنظيم الامتحانات ما كان ليتأتى لولا الدعم والمساندة المستمرة من مشيخة الأزهر الشريف، وعلى رأسها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووكيل الأزهر الشيخ أيمن عبدالغني، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور أحمد الشرقاوي على توجيهاته ومتابعته لشئون المعاهد الأزهرية في فلسطين، والشيخ حميد أبوعريضة رئيس الإدارة المركزية للامتحانات والشيخ علي خليل، ود. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.