وفد جمعية الإغاثة الزراعية يزور المعاهد الأزهرية في فلسطين لبحث سبل التعاون

استقبلت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، وفداً من جمعية الإغاثة الزراعية وضم الوفد الزائر كلاً من المهندس علي وافي مدير الجمعية فرع غزة، والمهندس ناصر الفار نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عبدالرازق سلامة عضو مجلس الإدارة والمهندس محمد المدهون منسق البرامج والمشاريع، والمهندس أسامة الشيخ ديب منسق مكتب غزة، والأخت نهى الشريف مسؤولة الإعلام.

وفد من جمعية الإغاثة الزراعية يزور المعاهد الأزهرية

وكان في استقبال الوفد الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، الذي رحب بالوفد الزائر، مثمنا الدعم الذي تقدمه جمعية الإغاثة للمعاهد الأزهرية، مقدما شكره الجزيل على تبرعها بخزانات مياه سعة (9000) لتر لمعهد غزة.

وخلال اللقاء، وضع د. النجار الوفد الزائر في صورة الأوضاع الراهنة للمعاهد، مستعرضاً التحديات الجسام التي واجهت الإدارة لاستئناف التعليم الوجاهي. كما سلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بُذلت لعقد امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لطلبة القسمين (العلمي والأدبي)، لتكون امتحانات وجاهية ومركزية داخل معهد الأزهر بمدينة غزة، موضحاً حجم الإصرار الذي تطلبه إنجاز هذا النجاح الاستثنائي.

واستعرض الجانبان سبل تفعيل الشراكة الثنائية وتكامل الجهود، بحثاً عن أفضل الآليات لخدمة طلبة المعاهد الأزهرية والانتقال لمرحلة التعافي من أثار الحرب، وفي سبيل تجويد المخرجات التعليمية بما يضمن الارتقاء بالمستوي الأكاديمي للطلبة

وأكد معاليه أن هذا النجاح في عقد الامتحانات ما كان ليتأتى لولا الدعم الكبير من فخامة السيد الرئيس محمود عباس(حفظه الله)، والمتابعة الحثيثة من قاضي قضاة فلسطين سماحة الدكتور محمود الهباش "راعي المعاهد الأزهرية"، والرعاية الكريمة من مشيخة الأزهر الشريف، وعلى رأسها فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف (حفظه الله)، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أ.د. أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على توجيهاته ومتابعته لشئون المعاهد الأزهرية في فلسطين، وفضيلة الشيخ حميد أبوعريضة رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وفضيلة الشيخ علي خليل، والأخت الفاضلة أ.د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

ومن جانبه، أشاد المهندس وافي بالجهود الدؤوبة التي تبذلها إدارة المعاهد الأزهرية، وعلى رأسها عميدها معالي أ.د. علي النجار، إلى جانب كافة الطواقم العاملة، سعيًا للنهوض بالمعاهد والإصرار على التعافي من تداعيات حرب الإبادة القاسية التي عصفت بقطاع غزة؛ مؤكدًا أن المعاهد قدّمت تجربة رائدة ونموذجًا ملهمًا في إعادة تفعيل المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن المعاهد الأزهرية تتجاوز كونها صرحًا تعليميًا تقليديًا، فهي تشكل منارةً للمنهج الوسطي، ونموذجًا للإصلاح الفكري والديني النقي البعيد عن الغلو أو التطرف، وفي ختام حديثه، أعلن عن تقديم تبرع بقيمة 30,000 دولار مخصصة لصيانة وترميم عدد من الفصول الدراسية في معهد الأزهر بغزة، وتوفير بعض الاحتياجات اللوجستية الضرورية للتعليم.

وأشار الدكتور سلامة إلى أن معالي أ.د. النجار شخصية أكاديمية وإدارية ووطنية فريدة، تحمل روح التحدي والإصرار في تشييد وتطوير المؤسسات الوطنية، لافتاً إلى بصماته التاريخية في الارتقاء بجامعة الأزهر بغزة سابقاً. وأضاف أن هذه اللمسات التطويرية باتت واضحة اليوم في إحياء المسيرة التعليمية بالمعاهد الأزهرية، وقيادتها بنجاح وسط ظروف بالغة الصعوبة وتحديات استثنائية تحيط بالعملية التعليمية.

ومن جانبه، أعرب المهندس ناصر الفار عن اعتزازه بالعزيمة الصلبة والإرادة القوية التي برهنت عليها إدارة المعاهد في مواجهة التحديات، وإصرارها على تنظيم الامتحانات وجاهياً للطلبة. كما شدد على أن "الإغاثة الزراعية" ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمعاهد الأزهرية لتمكينها من أداء رسالتها..