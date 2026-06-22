موعد التحويلات بين المعاهد الأزهرية 2026 / 2027.. اعرف الشروط والخطوات

يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور عن موعد التحويلات بين المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026 / 2027، رغبة منهم في معرفة مواعيد فتح باب التحويل والشروط المطلوبة والإجراءات الإلكترونية المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وتزداد معدلات البحث حول كيفية تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية داخل المنطقة الواحدة أو بين المناطق المختلفة، للتعرف على ضوابط الأزهر الشريف في التحويلات وآلية تقديم الطلبات إلكترونيا.

موعد التحويلات بين المعاهد الأزهرية 2026-2027

بحسب ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026-2027، فإن التحويلات الإلكترونية ستبدأ مع بداية شهر أغسطس المقبل عبر البوابة الإلكترونية لـ الأزهر.

وتتضمن التحويلات، طلاب الصف الثاني الابتدائي وحتى طلاب الصف الثاني الثانوي، وهو ما يتيح لأولياء الأمور نقل أبنائهم بين المعاهد الأزهرية وفقًا للأماكن المتاحة وشروط قطاع المعاهد الأزهرية.

شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية

يجب قبل اتخاذ أي إجراء أن يتأكد ولي الأمر من توافر مكان في المعهد المراد التحويل إليه.

وبعد التأكد من توافر مكان يتوجه ولي الأمر ومعه شهادة الميلاد إلى المعهد المقيد به نجله للحصول على الرقم السري.

خطوات التحويل الإلكتروني بين المعاهد الأزهرية

يجب الحصول على الرقم السري الخاص بالطالب من المعهد المقيد به بعد تقديم شهادة الميلاد.

كما يجب بعد ذلك الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية واستكمال البيانات المطلوبة الخاصة بطلب التحويل.

ويمكن تلخيص خطوات التحويلات بين المعاهد الأزهرية في النقاط التالية: