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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد من الأمم المتحدة الإنمائي يزور المعاهد الأزهرية بفلسطين لبحث التعاون

وفد من الأمم المتحدة الإنمائي يزور المعاهد الأزهرية بفلسطين
وفد من الأمم المتحدة الإنمائي يزور المعاهد الأزهرية بفلسطين
أحمد سعيد

استقبل الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمقر الإدارة العامة لمدينة غزة، وفداً رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة أمجد الشوا، مدير البرامج في الـ (UNDP) وعضوية إبراهيم الصوراني، مدير ملف التعليم في (UNDP) بقطاع غزة.

وفد من الأمم المتحدة الإنمائي يزور المعاهد الأزهرية بفلسطين

ورحب د. النجار بالوفد الزائر، مشيداً بالدور المحوري الذي يقدمه "UNDP" لدعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني عامة، ومساندة المؤسسات التعليمية للتعافي من آثار الحرب واستعادة دورها في تقديم التعليم الوجاهي للطلبة خاصة.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكة الثنائية، وتكامل الجهود لتحديد أفضل الآليات  لدعم المعاهد الأزهرية وخدمة طلبتها، والارتقاء بالمخرجات التعليمية والمستوى الأكاديمي للطلبة.

وعلى هامش الزيارة، اصطحب د. النجار الوفد في جولة تفقدية للجان الامتحانات الوجاهية، حيث اطلعوا على أحوال الطلبة ومستوى الانضباط والهدوء داخل اللجان، بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستية التي وفرتها الإدارة لضمان سير الاختبارات بأفضل صورة ممكنة. 

واستعرض خلال الجولة الاحتياجات الضرورية والعاجلة التي تساعد المعاهد الأزهرية على التعافي السريع من آثار الحرب وتأدية رسالتها التعليمية والتربوية على أكمل وجه.

من جانبه، أشاد الشوا بالجهود الاستثنائية التي تبذلها إدارة المعاهد الأزهرية وعلى رأسها د. علي النجار وكافة الطواقم العاملة، للنهوض بالمسيرة التعليمية وتجاوز التحديات القاسية التي خلفها العدوان على قطاع غزة.

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