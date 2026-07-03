تطورات صفقة انتقال ثنائي إنبي إلى الأهلي.. وموقف حامد عبدالله

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أقطاي عبدالله وعلي محمود ثنائي فريق إنبي قاما بالتوقيع علي كل الأوراق الخاصة بانتقالهما للنادي الأهلي.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: شارك علي محمود وأقطاي عبدالله في تدريبات فريق إنبي اليوم بالفعل، ولم يقوما بإجراء القياسات البدنية.

وأضاف: أقطاي وعلي محمود سيقيمان في منطقة المهندسين ليكونوا قريبين من النادي الأهلي.

وتابع: الأهلي لم يحسم موقفه من ضم حامد عبدالله، ومسئولي إنبي طلبوا من مسئولي الأهلي اتمام الأمر، وكان الرد بتعليق الأمر مؤقتًا وسوف يتم تقييم الأمور.

وزاد: حامد عبدالله أجرى القياسات البدنية مع نادي إنبي استعدادًا للموسم الجديد، وسوف يتم حسم موقفه لاحقًا.