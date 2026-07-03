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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل عقد انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

عبدالله أقطاي
عبدالله أقطاي
رباب الهواري

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن التفاصيل المالية الخاصة بانتقال أقطاي عبد الله من نادي إنبي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة تتضمن عدة بنود مالية تضمن حقوق جميع الأطراف.

قيمة الصفقة بين الأهلي وإنبي

بحسب المصادر، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 42 مليون جنيه، إلا أن نادي إنبي لن يحصل على المبلغ بالكامل، حيث سيتم تحويل 7 ملايين جنيه إلى نادي طنطا باعتبارها مستحقات خاصة بالنادي الذي سبق أن لعب له اللاعب.

وبذلك يحصل نادي إنبي على صافي 35 مليون جنيه من قيمة الصفقة، على أن يتم سداد المبلغ على دفعتين وفقًا للاتفاق المبرم بين الناديين.

حوافز إضافية لإنبي

يتضمن عقد انتقال اللاعب مجموعة من البنود التحفيزية التي تمنح نادي إنبي مكافآت مالية إضافية في حال تحقيق اللاعب نجاحات مع الأهلي.

وتشمل هذه البنود حصول إنبي على مبالغ مالية عند تسجيل أقطاي عبد الله عددًا من الأهداف، أو في حال مساهمته في تتويج الأهلي ببطولات الدوري المصري أو كأس مصر أو كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نسبة من إعادة البيع والعوائد التجارية

كما ينص العقد على احتفاظ نادي إنبي بنسبة 20% من قيمة أي صفقة انتقال مستقبلية للاعب، بما يضمن للنادي الاستفادة من أي عملية بيع لاحقة.

ويتضمن الاتفاق أيضًا حصول إنبي على نسبة 10% من أي عوائد مالية إضافية يحققها اللاعب، سواء من عقود الإعلانات أو المكافآت الخاصة أو المستحقات التي يحصل عليها نتيجة مشاركاته مع المنتخب.

راتب اللاعب مع الأهلي

وفيما يخص المقابل المالي الذي سيحصل عليه أقطاي عبد الله، فإن اللاعب سيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 10 ملايين جنيه خلال موسمه الأول مع الأهلي، مع وجود بند يمنحه زيادة سنوية بنسبة 10% طوال مدة التعاقد، بما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانياته والخطة الموضوعة لتطوره مع الفريق خلال السنوات الم

عبدالله أقطاي الاهلي انبي اخبار الرياضة

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