أحمد ماجد يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

احتفل الفنان أحمد ماجد بزفافه في أجواء عائلية، وسط حضور أفراد أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وشهد الحفل أجواء من البهجة، حيث حرص العروسان على تقديم عدد من الرقصات خلال الاحتفال، وسط تفاعل وتهنئة الحضور بهذه المناسبة السعيدة.

أعمال احمد ماجد

وكان شارك أحمد ماجد فى ماراثون رمضان 2026 بمسلسل “على قد الحب”.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.