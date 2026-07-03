سمير فرج: المشوار العسكري للرئيس السيسي صنع قائدا مؤهلا لحسم القرارات

أكد اللواء سمير فرج أن توثيق المرحلة العسكرية المبكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في كتاب «رجل الأقدار» كان من أكثر الفصول التي تطلبت جهدًا كبيرًا، موضحًا أنه سعى إلى تقديم صورة متكاملة لمسيرة بناء القائد، بعيدًا عن الاكتفاء برصد المناصب والرتب العسكرية.

وقال فرج، على هامش ندوة مناقشة كتاب «رجل الأقدار»، التي تناولها الإعلامي حمدي رزق خلال برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرسالة الأساسية من هذا الفصل تتمثل في إبراز أن الرئيس السيسي يمتلك خبرة ممتدة اكتسبها عبر سنوات طويلة داخل المؤسسة العسكرية، وهو ما أهّله للتعامل مع القرارات المصيرية المتعلقة بالحرب والسلام.

وتابع أن رحلة الرئيس السيسي العسكرية بدأت في سن مبكرة، مع التحاقه بالثانوية العسكرية وهو في الخامسة عشرة من عمره، في تجربة كانت الأولى من نوعها في مصر، لتكون نقطة الانطلاق في مسار طويل من الإعداد والتأهيل.

وأشار إلى أنه حرص أيضًا على تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية في شخصية الرئيس، مستفيدًا من سنوات العمل التي جمعتهما، مشيرًا إلى أن دعم الأسرة وإصراره منذ الصغر على الالتحاق بالحياة العسكرية كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في تشكيل شخصيته.

اتخاذ القرار في أصعب المواقف

ونوه سمير فرج بأن الرئيس السيسي واصل تميزه داخل الكلية الحربية، سواء في اللياقة البدنية أو الدراسات العسكرية والتكتيكية، إلى جانب التزامه الأخلاقي والديني، مؤكدًا أن هذه المقومات مجتمعة أسهمت في إعداد قائد قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار في أصعب المواقف.