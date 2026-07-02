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سعر الدولار اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في البنوك المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 2 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لمعرفة أحدث تحركات العملة الأمريكية، باعتبارها من أكثر العملات الأجنبية تداولًا في القطاع المصرفي المصري.

ويواصل سعر الدولار جذب اهتمام قطاع واسع من المتعاملين في سوق الصرف، خاصة مع التحديثات المستمرة التي تعلنها البنوك الحكومية والخاصة على مدار اليوم، إذ يحرص كثيرون على متابعة أسعار البيع والشراء لاتخاذ قراراتهم المالية وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

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سعر الدولار اليوم الخميس 2 يوليو 2026

أظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق، دون تسجيل تغيرات ملحوظة مقارنة بآخر التحديثات، وهو ما انعكس على أسعار البيع والشراء المعلنة داخل البنوك الحكومية والخاصة.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.18 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء، ليواصل استقراره مع نهاية التعاملات المسائية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 49.19 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 49.05 جنيه، ليعكس استقرارًا في سعر صرف العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.18 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر المستوى نفسه، حيث بلغ 49.18 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك فيصل

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.10 جنيه للبيع، و49.00 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الدولار في بنك فيصل 49.10 جنيه للبيع، مقابل 49.00 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والمصرف المتحد

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 49.18 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.

وسجل المصرف المتحد السعر ذاته، حيث بلغ 49.18 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.

الدولار يعود للارتفاع وسط مخاوف تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.10 جنيه للبيع، بينما سجل 49.00 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة اليوم.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.15 جنيه للبيع، و49.05 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.15 جنيه للبيع، مقابل 49.05 جنيه للشراء.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

تعكس أسعار الدولار المعلنة اليوم حالة من الاستقرار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، حيث جاءت الفروق بين أسعار البيع والشراء محدودة، مع استمرار تحديث الأسعار بصورة دورية وفقًا لحركة سوق الصرف.

سعر الدولار

وجاءت أسعار الدولار في البنوك على النحو الآتي:

  • البنك المركزي المصري: 49.19 جنيه للبيع، و49.05 جنيه للشراء.
  • البنك الأهلي المصري: 49.18 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.
  • بنك مصر: 49.18 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 49.10 جنيه للبيع، و49.00 جنيه للشراء.
  • بنك فيصل: 49.10 جنيه للبيع، و49.00 جنيه للشراء.
  • بنك قناة السويس: 49.18 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.
  • المصرف المتحد: 49.18 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.
  • بنك الإسكندرية: 49.10 جنيه للبيع، و49.00 جنيه للشراء.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.15 جنيه للبيع، و49.05 جنيه للشراء.
  • بنك الكويت الوطني: 49.15 جنيه للبيع، و49.05 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم

ويستمر سعر الدولار في صدارة مؤشرات البحث، مع حرص المواطنين على متابعة آخر تحديثات أسعار الصرف داخل البنوك المصرية، سواء لأغراض الادخار أو السفر أو الاستيراد أو تنفيذ المعاملات المالية المختلفة، في ظل التحديثات المستمرة التي تعلنها المؤسسات المصرفية على مدار اليوم.

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