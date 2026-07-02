قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: الأسئلة الصعبة في امتحان كيمياء الثانوية العامة عليها 12 درجة فقط
بعد إغماءات طلاب الثانوية العامة | ياسمين عز : الكيمياء غدارة زي الرجالة
مساعد مدرب أستراليا : ندرس سيناريو ركلات الترجيح أمام مصر في كأس العالم 2026
بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026
الشبكة مقابل الفيديوهات .. شهادة الطالبة ضحية خطيبها المبتز بالتحقيقات
عشان ما أحرجش حد | قرار صادم لـ توفيق عكاشة بمنشور مثير
محمد العرابي: النظام الدولي يعاني أزمة ثقة ويحتاج للإصلاح
رياض محرز يعلنها : مونديال 2026 الأخير في مسيرتي .. ونريد كتابة تاريخ جديد للجزائر
وفاة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إثر انقلاب سيارته على محور 26 يوليو بالجيزة
زلزال 5.2 ريختر يضرب سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية
معجزة تهزم الموت.. العثور على حارس أمن حيا تحت أنقاض زلزال فنزويلا بعد 8 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم.. الدولار واليورو يستقران

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الخميس 2-7-2026 علي مستوي السوق الرسمية بدون تغيير.

سعر  العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية ثباتًا في مواجهة التعاملات المسائية ومنذ آخر يوم عمل أمس الأربعاء داخل البنوك المصرية.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار49.05 جنيها للشراء و 49.19 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو إلي 55.91 جنيها للشراء و 56.07 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65 جنيها للشراء و 65.19 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 34.5 جنيها  للشراءو 34.6 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 4.94 جنيها للشراء و 4.95 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 7.47 جنيها للشراء و 7.5 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.04 جنيها للشراء و 5.05 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 60.57 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.15 جنيها للشراء و 30.23 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 33.84 جنيها للشراء و 33.94 جنيها للبيع.

بلغ سعر اليوان الصيني 7.21 جنيها للشراء و 7.24 جنيها للبيع.

سعر اليورو سعر الدولار اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر اليوان الصيني سعر الجنيه الإسترليني سعر العملات الأجنبية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يضم إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست

مانشستر سيتي يضم إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست

طارق قنديل

طارق قنديل ينعى والدته بكلمات مؤثرة

ممدوح عباس

لست بابا نويل الزمالك.. ممدوح عباس ينشر رسالة من لاعب طلب دعماً مالياً بسبب عدم حصوله على مستحقاته

بالصور

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق والخضار.. بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد