العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم.. الدولار واليورو يستقران

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الخميس 2-7-2026 علي مستوي السوق الرسمية بدون تغيير.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية ثباتًا في مواجهة التعاملات المسائية ومنذ آخر يوم عمل أمس الأربعاء داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار49.05 جنيها للشراء و 49.19 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو إلي 55.91 جنيها للشراء و 56.07 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65 جنيها للشراء و 65.19 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 34.5 جنيها للشراءو 34.6 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 4.94 جنيها للشراء و 4.95 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 7.47 جنيها للشراء و 7.5 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.04 جنيها للشراء و 5.05 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 60.57 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.15 جنيها للشراء و 30.23 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 33.84 جنيها للشراء و 33.94 جنيها للبيع.

بلغ سعر اليوان الصيني 7.21 جنيها للشراء و 7.24 جنيها للبيع.