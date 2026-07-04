قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي مهنئا منتخب مصر : التصميم على الفوز يحقق الإنجازات
مسيرة الإنجاز والفخر.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم
أحمد عبد الباسط: مبروك لمصر.. الفراعنة يصنعون التاريخ
تزيد احتمالية حدوث «طقس متطرف».. الأمم المتحدة تتوقع اشتداد ظاهرة النينو
مشاهد جديدة توثق لحظات الذعر إثر إطلاق نار داخل مجمع تجاري بولاية ميشيجان
متورطة في تفجير موناكو.. الإنتربول يدرح مواطنة أوكرانية على قائمة النشرة الحمراء
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026
سعر الذهب الآن في مصر
كيفية تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة من جديد وأسباب المخالفات
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تزيد احتمالية حدوث «طقس متطرف».. الأمم المتحدة تتوقع اشتداد ظاهرة النينو

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن حدوث المزيد من موجات الحر الشديدة وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة أصبح أمرا مرجحا بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم الآن وفي الأشهر المقبلة، ويرتبط ذلك باشتداد ظروف ظاهرة النينو في المناطق الاستوائية من المحيط الهادئ.

وقال عالم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية “ألفارو سيلفا”،: "ستعطي ظاهرة النينو أيضا دفعة إضافية لدرجات الحرارة العالمية.. نحن نعلم أنه خلال سنوات النينو، تصل درجات الحرارة العالمية عادة إلى مستويات قياسية".

وتطورت ظاهرة النينو في المناطق الاستوائية من المحيط الهادئ، ويكون التطور سريعا متوقعا من يوليو إلى سبتمبر، وتصل ظاهرة النينو عادة إلى ذروتها بين نوفمبر وفبراير،

وحثت المنظمة الدول على التحرك بناءً على تحذيراتها لإنقاذ الأرواح وسبل العيش، ووفقا للتحديث المناخي الموسمي العالمي الشهري للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتطور ظروف ظاهرة النينو القوية بسرعة من يوليو إلى سبتمبر، مع "ثقة عالية" في هذه التوقعات.

ويستند هذا التوقع إلى توقعات نماذج متعددة من شركاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتي تشير إلى "ارتفاع متسق وكبير في درجات حرارة المحيطات" عبر وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، مع توقع أن تتجاوز شذوذات متوسط درجات حرارة سطح البحر الموسمية 180°C في المناطق المراقبة.

وعلى اليابسة، فإن التوقعات مثيرة للقلق بنفس القدر، حيث قالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلير نوليس للصحفيين في جنيف: "إنه الأسبوع الأول من يوليو، وهو بداية ما يُعتبر تقليدياً الشهر الأكثر سخونة في العام، ومع ذلك، فقد شهدنا بالفعل في يونيو درجات حرارة قياسية في أجزاء كثيرة من أوروبا؛ على سبيل المثال لا الحصر، سجلت ألمانيا عطلة نهاية الأسبوع الماضي رقماً قياسياً وطنياً جديداً لدرجة الحرارة بلغ 41.7°م".

ويسلط تحديث المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الضوء على "موجة حر مطولة وخطيرة" في وسط وشرق الولايات المتحدة حتى نهاية هذا الأسبوع وحتى عطلة نهاية أسبوع عيد الاستقلال، وهو ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون الظروف أكثر جفافا من المتوسط في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب أمريكا الشمالية والجنوبية.

ومن المتوقع أيضا حدوث أنماط طقس أكثر جفافا في أجزاء من إندونيسيا وجنوب شرق آسيا خلال موسم الرياح الموسمية، ولكن يتوقع حدوث ظروف أكثر رطوبة خلال موسم الأمطار من سبتمبر إلى ديسمبر في شرق إفريقيا. ومن الممكن أيضا أن تكون شرق إفريقيا أكثر رطوبة من المعتاد وتواجه فيضانات بسبب محرك مناخي مهم آخر، وهو ثنائية قطب المحيط الهندي، والتي تصفها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأنها تطور محتمل.

وقالت الوكالة إن التنبيه بشأن ظاهرة النينو دفع إلى "تعبئة غير مسبوقة" من جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأعضائها في جميع أنحاء العالم وشركائها في المراكز المناخية الإقليمية، لدعم الحكومات من خلال تقديم توقعات في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش.

وتعد ظاهرة النينو وظاهرة النينا مرحلتين متضادتين لظاهرة النينو - التذبذب الجنوبي؛ وهما من أقوى المحركات المناخية.

وتتميز هذه الظاهرة الطبيعية بحدث درجات حرارة سطح البحر أعلى من المتوسط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

وتحدث ظواهر النينو عادة كل سنتين إلى سبع سنوات وتستمر عادة ما بين تسعة و12 شهراً. وتبدأ غالبا في التطور بين مارس ويونيو، وتصل إلى ذروة شدتها بين نوفمبر وفبراير، وتمارس أقوى تأثير لها على درجات الحرارة العالمية في العام التالي لبدايتها.

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ظاهرة النينو المناطق الاستوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

بكلمات رومانسية. ماذا قال زوج آمال ماهر لها في عيد زواجهما الأول؟

بكلمات رومانسية .. ماذا قال زوج آمال ماهر لها في عيد زواجهما الأول

تركي الشيخ

تركي آل الشيخ يحتفي بنجاح "7 Dogs" في دور العرض المصرية

النجم بهاء سلطان

إدارة أعمال بهاء سلطان تنفي إحياءه حفلاً في قطر.. وتتوعد مروجي الشائعات

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد