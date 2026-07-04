تزيد احتمالية حدوث «طقس متطرف».. الأمم المتحدة تتوقع اشتداد ظاهرة النينو

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن حدوث المزيد من موجات الحر الشديدة وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة أصبح أمرا مرجحا بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم الآن وفي الأشهر المقبلة، ويرتبط ذلك باشتداد ظروف ظاهرة النينو في المناطق الاستوائية من المحيط الهادئ.

وقال عالم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية “ألفارو سيلفا”،: "ستعطي ظاهرة النينو أيضا دفعة إضافية لدرجات الحرارة العالمية.. نحن نعلم أنه خلال سنوات النينو، تصل درجات الحرارة العالمية عادة إلى مستويات قياسية".

وتطورت ظاهرة النينو في المناطق الاستوائية من المحيط الهادئ، ويكون التطور سريعا متوقعا من يوليو إلى سبتمبر، وتصل ظاهرة النينو عادة إلى ذروتها بين نوفمبر وفبراير،

وحثت المنظمة الدول على التحرك بناءً على تحذيراتها لإنقاذ الأرواح وسبل العيش، ووفقا للتحديث المناخي الموسمي العالمي الشهري للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتطور ظروف ظاهرة النينو القوية بسرعة من يوليو إلى سبتمبر، مع "ثقة عالية" في هذه التوقعات.

ويستند هذا التوقع إلى توقعات نماذج متعددة من شركاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتي تشير إلى "ارتفاع متسق وكبير في درجات حرارة المحيطات" عبر وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، مع توقع أن تتجاوز شذوذات متوسط درجات حرارة سطح البحر الموسمية 180°C في المناطق المراقبة.

وعلى اليابسة، فإن التوقعات مثيرة للقلق بنفس القدر، حيث قالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلير نوليس للصحفيين في جنيف: "إنه الأسبوع الأول من يوليو، وهو بداية ما يُعتبر تقليدياً الشهر الأكثر سخونة في العام، ومع ذلك، فقد شهدنا بالفعل في يونيو درجات حرارة قياسية في أجزاء كثيرة من أوروبا؛ على سبيل المثال لا الحصر، سجلت ألمانيا عطلة نهاية الأسبوع الماضي رقماً قياسياً وطنياً جديداً لدرجة الحرارة بلغ 41.7°م".

ويسلط تحديث المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الضوء على "موجة حر مطولة وخطيرة" في وسط وشرق الولايات المتحدة حتى نهاية هذا الأسبوع وحتى عطلة نهاية أسبوع عيد الاستقلال، وهو ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون الظروف أكثر جفافا من المتوسط في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب أمريكا الشمالية والجنوبية.

ومن المتوقع أيضا حدوث أنماط طقس أكثر جفافا في أجزاء من إندونيسيا وجنوب شرق آسيا خلال موسم الرياح الموسمية، ولكن يتوقع حدوث ظروف أكثر رطوبة خلال موسم الأمطار من سبتمبر إلى ديسمبر في شرق إفريقيا. ومن الممكن أيضا أن تكون شرق إفريقيا أكثر رطوبة من المعتاد وتواجه فيضانات بسبب محرك مناخي مهم آخر، وهو ثنائية قطب المحيط الهندي، والتي تصفها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأنها تطور محتمل.

وقالت الوكالة إن التنبيه بشأن ظاهرة النينو دفع إلى "تعبئة غير مسبوقة" من جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأعضائها في جميع أنحاء العالم وشركائها في المراكز المناخية الإقليمية، لدعم الحكومات من خلال تقديم توقعات في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش.

وتعد ظاهرة النينو وظاهرة النينا مرحلتين متضادتين لظاهرة النينو - التذبذب الجنوبي؛ وهما من أقوى المحركات المناخية.

وتتميز هذه الظاهرة الطبيعية بحدث درجات حرارة سطح البحر أعلى من المتوسط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

وتحدث ظواهر النينو عادة كل سنتين إلى سبع سنوات وتستمر عادة ما بين تسعة و12 شهراً. وتبدأ غالبا في التطور بين مارس ويونيو، وتصل إلى ذروة شدتها بين نوفمبر وفبراير، وتمارس أقوى تأثير لها على درجات الحرارة العالمية في العام التالي لبدايتها.