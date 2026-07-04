مشاهد جديدة توثق لحظات الذعر إثر إطلاق نار داخل مجمع تجاري بولاية ميشيجان

أظهرت مشاهد مصورة جديدة حالة من الهلع بين المتسوقين داخل مجمع فيرلين تاون سنتر (Fairlane Town Center) في مدينة ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية، عقب حادثة إطلاق نار أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وفق ما أكدته الشرطة المحلية ووسائل إعلام أميركية.

وتُظهر المقاطع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي متسوقين يهرعون نحو المخارج فيما تُسمع أصوات إطلاق النار داخل المركز التجاري، بينما هرعت قوات الشرطة والإسعاف إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنياً حول المجمع، مع إخلاء المتسوقين وإغلاق المنطقة أمام الحركة إلى حين انتهاء عمليات التأمين والتحقيق.

وأعلنت شرطة مدينة ديربورن أنها باشرت تحقيقاً واسعاً في الحادث، مؤكدة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق النار، من دون الكشف فوراً عن طبيعة إصاباتهم أو هوية المتورطين. كما طلبت من السكان والزوار تجنب المنطقة إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق وجمع الأدلة.

وشاركت شرطة ولاية ميشيغان في تأمين الموقع ودعم التحقيقات، فيما عملت فرق الطوارئ على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بالتزامن مع مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى إفادات الشهود لتحديد ملابسات الحادث.

وبحسب السلطات، لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الدافع وراء إطلاق النار وما إذا كان الحادث ناتجاً عن خلاف بين أشخاص محددين أو حادثاً عشوائياً، فيما لم تُعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات حتى لحظة إصدار بياناتها الأولية.

ويُعد مركز فيرلين تاون سنتر من أكبر المراكز التجارية في منطقة ديترويت الكبرى، ويضم أكثر من 125 متجراً ومطعماً، ما جعل الحادث يثير حالة من القلق بين السكان، خاصة مع وقوعه في وقت يشهد فيه المركز التجاري حركة كثيفة للمتسوقين.

وتواصل السلطات الأمريكية جمع الأدلة وتحليل تسجيلات المراقبة، فيما دعت أي شخص يمتلك صوراً أو مقاطع فيديو أو معلومات عن الحادث إلى التواصل مع المحققين للمساعدة في استكمال التحقيق وكشف ملابساته.