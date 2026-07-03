قتيلان ومصاب في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية ميشيجان الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في إطلاق نار داخل مركز "فيرلين تاون سنتر" التجاري بمدينة ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية، وفق ما أعلنته الشرطة.
وقال قائد شرطة ديربورن، عيسى شاهين، إن الحادث لم يكن عشوائيا، بل اندلع إثر مشاجرة بين طرفين يعرف كل منهما الآخر، قبل أن تتطور إلى تبادل لإطلاق النار. وأضاف أن الضحايا جميعهم في أواخر مرحلة المراهقة أو مطلع العشرينيات من العمر، وأن الأسلحة المستخدمة كانت مسدسات أُدخلت إلى المركز التجاري.
وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال جاريا لتحديد دوافع الحادث، مشيرة إلى أنه لم يتم توقيف أي مشتبه به حتى الآن، ودعت السكان والزوار إلى تجنب المنطقة لحين انتهاء إجراءات التحقيق وتأمين الموقع.