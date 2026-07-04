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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| انخفاض بسيط في أسعار المستعمل..رولزرويس فانتوم بإصدار مستوحى من اليخوت

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


مستوحاة من اليخوت.. رولزرويس فانتوم تنطلق باصدار Regatta الفاخر| صور
أزاحت رولزرويس الستار عن إصدار جديد من فانتوم يحمل اسم Regatta، وهو أحد الإصدارات الخاصة التي طورتها الشركة البريطانية ضمن سلسلة السيارات الحصرية محدودة الإنتاج.

انخفاض بسيط.. أحدث أسعار السيارات المستعملة في مصر
يعد سوق السيارات المستعملة الملاذ المفضل للباحثين عن شراء سيارات بسعر مناسب بعيداً عن سعر “الزيرو” الأغلى، خاصةً مع بدء تراجع الأسعار بشكل بسيط بالتوازي مع هبوط أسعار بعض السيارات الجديدة.

بمحرك اقتصادي.. ماذا تقدم رينو تاليانت 2026؟
قدمت شركة رينو الفرنسية الكثير من الإصدارات المتنوعة في الاسواق العالمية، والتي تنوعت من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، ومنها الفئة الاقتصادية، ولعل من ابرز طرازات تلك الفئة هي النسخة العالمية تاليانت، التي تنتمي إلى عائلة السيدان وسط موديلات 2026.

بوجاتي تقدم ميسترال بلان إيتيرنيل الخارقة.. باصدار محدود
تُعد بوجاتي الفرنسية واحدة من أبرز الأسماء في عالم السيارات الخارقة، إذ ارتبط تاريخها الممتد لأكثر من قرن بتطوير طرازات تجمع بين الأداء الاستثنائي والحضور الفريد.

سعر تويوتا سوبرا موديل 2026 في السوق السعودي
تُعد تويوتا سوبرا من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها شركة تويوتا على مدار عقود، إذ بدأت رحلتها لأول مرة عام 1978، واستطاعت منذ ذلك الوقت أن تعزز من تواجدها بين عشاق الأداء العالي بفضل تصميمها الرياضي ومحركاتها القوية. 

بقوة 850 حصانًا.. المواصفات الكاملة لـ فيراري 12 Cilindri الخارقة
تُعد فيراري واحدة من أقدم الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية، إذ تأسست في إيطاليا عام 1947، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمها بتطوير سيارات تعتمد على الأداء المرتفع والتقنيات المستمدة من عالم السرعة. 

الكشف عن أولى سيارات BMW الفئة السابعة موديل 2027
كشفت شركة BMW عن اطلاق أولى نسخ الفئة السابعة موديل 2027 من خطوط الإنتاج في مصنعها بمدينة Dingolfing الألمانية، وذلك في إطار الاستعداد لبدء طرحها تدريجيًا في الأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

ميتسوبيشي تقدم أتراج موديل 2027 «فيس ليفت».. وهذا سعرها عالميًا
كشفت ميتسوبيشي عن النسخة المحدثة من سيارة أتراج موديل 2027 في السوق التايلاندي، لتواصل الشركة تطوير واحدة من أبرز سيارات السيدان الاقتصادية ضمن تشكيلتها العالمية. 

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