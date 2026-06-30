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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
عزة عاطف

تتجه أنظار مجمعي السيارات الكلاسيكية وصالات المبيعات الفارهة نحو العاصمة البريطانية لندن؛ ترقبًا لحدث استثماري وتاريخي فريد، حيث تعرض دار (RM Sotheby's) سيارة فيراري F40 موديل 1990 نادرة ومعدلة، كانت مملوكة سابقًا لأسطورة سباقات السيارات الفرنسي الراحل جان ساج، للبيع في مزاد (Woodcote Park Auction) المقرر انعقاده فوريًا في 8 يوليو لعام 2026 الحالي. 

وتستعد هذه النسخة الاستثنائية لتحطيم كافة الأرقام القياسية المسجلة لهذا الطراز نظير مواصفاتها الميكانيكية وتاريخها الحافل في المضامير.

تعديلات ميشيلوتو ترفع القوة الميكانيكية لـ 527 حصانًا

تكمن الخصوصية التوثيقية والطلب المرتفع على هذه السيارة في التعديلات الجريئة التي أشرف عليها الخبير الإيطالي الشهير جوليانو ميشيلوتو عام 1994 بناءً على طلب جان ساج، لترقية أداء محرك الـ V8 مزدوج التيربو سعة 2.9 لتر دون التضحية بالترخيص القانوني للسير على الطرقات العامة. 

وقام ميشيلوتو بإعادة بناء المحرك هندسيًا بالكامل وزيادة ضغط الشواحن التوربينية الخاصة من نوع IHI، بالتكامل مع نظام عادم خفيف الوزن مصنع يدويًا، مما فجر قوة ميكانيكية صافية تصل إلى 527 حصانًا وعزم دوران يبلغ 626 رطلًا/قدم.

حمية كربونية وتفكيك للوزن الزائد لتحدي العصر الكهربائي

خضعت السيارة لحمية لوجستية وهيكلية صارمة لتفكيك الأوزان الزائدة وتجهيزها برمجياً وماديًا لسباقات الجي تي كلاسيك. 

وشملت الترقيات ميكانيكيًا استبدال غطاء المحرك والمقدمة بقطع أخف وزنًا مصنوعة من ألياف الكربون الجافة، وتركيب نوافذ جانبية من مادة الليكسان المنزلقة، بالإضافة إلى إزالة نظام تكييف الهواء بالكامل؛ وهو ما أسفر ماديًا عن خفض الوزن الإجمالي للمركبة بمقدار 136 كيلوجرامًا تقريبًا (ما يعادل 300 رطل) مقارنة بالطراز القياسي، لتصبح وحشًا تمثيليًا خالصًا يجسد العصر التناظري الجاف ضد تعقيدات السيارات الكهربائية الحديثة.

مشاركات بطولية في حلبات بول ريكار ومحافظة على الشاسيه الأصلي

تمتلك السيارة سجلًا تاريخيًا موثقًا في مضامير التسابق؛ حيث شاركت عام 1995 في التأهيلات الرسمية لبطولة "BPR Global Endurance" على حلبة بول ريكار الفرنسية الشهيرة، ونجحت ميكانيكيًا وبدعم من حزمتها الأيروديناميكية ونظام مكابح F40 LM وجناحها الأمامي العريض في منافسة سيارات مكلارين F1 GTR المصنعية الخالصة. 

وعلى الرغم من هذا التاريخ القتالي الشرس، إلا أن السيارة حافظت ماديًا وتوثيقيًا على المحرك وصندوق التروس الأصليين المتطابقين مع أرقام الشاسيه (Matching Numbers)، ولم تقطع سوى 22699 كيلومترًا (حوالي 14105 أميال) طوال مسيرتها الممتدة.

فيراري F40 ميشيلوتو

تسعير استثماري تاريخي يفوق مبيعات صالات العرض لعام 2026

وفقًا للكتالوج الرسمي الصادر عن دار المزاد لعام 2026 الحالي، يتراوح التقدير المالي المبدئي لبدء المزايدة الفورية على سيارة جان ساج بين 2.7 مليون و3.2 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل تقريبًا 3.65 مليون إلى 4.35 مليون دولار. 

ويرى خبراء ومحللو سوق السيارات الكلاسيكية أن هذا الرقم يضع السيارة ماديًا في أعلى 10% من قيم مبيعات فيراري إف 40 تاريخيًا، ومن المتوقع بقوة أن يتجاوز السعر النهائي حاجز التوقعات فور هبوط مطرقة البيع بنهاية المزاد، نظرًا لندرة لمسات ميشيلوتو على النسخ المخصصة للطرقات.

فيراري F40 ميشيلوتو سعر فيراري F40 السيارات الكلاسيكية 2026 أسعار سيارات فراري

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