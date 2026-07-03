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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو أقل من مليون جنيه..BMW تقدم X5 الجديدة كليا 2027 بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بي إم دبليو تقدم X5 الجديدة كليا 2027.. وهذا سعرها عالميا
كشفت بي إم دبليو عن الجيل الخامس الجديد كليًا من X5، حيث تواصل من خلالها تطوير واحدة من أبرز سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات المقدمة عالميًا.

5 سيارات "زيرو" أقل من مليون جنيه.. اعرف الأسعار
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب العلامات وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم شيفروليه تراكس ACTIVE؟
تواصل شيفروليه تعزيز حضورها عالميًا في سوق السيارات من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات، ويأتي طراز تراكس ACTIVE ضمن أبرز الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر، حيث تجمع بين الطابع الرياضي، مع باقة من التجهيزات التقنية وأنظمة الأمان الحديثة.

الأسرع في تاريخ أوروس.. لامبورجيني تقدم SE بيرفورمانتي الجديدة
وسعت لامبورجيني عائلة أوروس بالكشف عن نسخة جديدة تحمل اسم SE بيرفورمانتي، لتصبح الطراز الأعلى أداءً والأسرع في تاريخ هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

سعر مرسيدس S كلاس موديل 2026 في السعودية
تحافظ مرسيدس S كلاس موديل 2026 على مكانتها ضمن فئة السيارات السيدان الفاخرة، في الأسواق المتنوعة ومنها السوق السعودي للسيارات، مستندة إلى تاريخ طويل إلى جانب الجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة والفخامة.

بقوة 100 حصانًا.. المواصفات الكاملة لـ رينو كارديان 2026
تواصل رينو الفرنسية توسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة متنوعة من السيارات التي تختلف في التصميم والتجهيزات، وتضم تشكيلة العلامة طرازات تنتمي إلى الفئة رياضية، ومنها رينو كارديان موديل 2026.

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