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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 1113 حصانًا.. "جيلي جالاكسي كروزر 700" تهدد عرش تويوتا

Geely Galaxy
Geely Galaxy
عزة عاطف

أطلقت مجموعة “جيلي” الصينية العملاقة طرازها الأحدث والأقوى “جالاكسي كروزر 700”، وهو وحش دفع رباعي هجين مزود بقابس كهربائي (PHEV)، يستهدف ماديًا واستثماريًا إزاحة الأيقونة اليابانية "تويوتا لاند كروزر" عن عرش الطرق الوعرة عبر تقديم مستويات أداء مرعبة تفوق فئتها بمسافات ضوئية.

منظومة حركة ثلاثية المحركات تولد قوة خارقة على الرمال

تعتمد السيارة الصينية الجديدة ماديًا وهندسيًا على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مدمج برمجِيًا مع 3 محركات كهربائية متطورة. 

وينتج هذا المزيج الميكانيكي طاقة إجمالية خارقة تصل إلى 830 كيلوواط، وهو ما يترجم فورًا إلى 1113 حصانًا. 

وتم تثبيت محركين كهربائيين على المحور الخلفي مباشرة مع ربطهما بآلية قفل ميكانيكية مقترنة بسوائل هيدروليكية متطورة لضمان أقصى درجات التماسك وتوزيع العزم، ما يجعل قدرات "لاند كروزر" الميكانيكية البالغة 326 حصانًا تبدو متواضعة للغاية ماديًا عند المقارنة.

هيكل خفيف الوزن يتحدى منافسي صالات العرض

رغم الحجم الضخم للشاسيه البنائي المكون من 3 صفوف من المقاعد العائلية، نجح مهندسو جيلي في الحفاظ على وزن إجمالي يقارب 2880 كم (نحو 6349 رطلًا)، مما يمنح السيارة رشاقة لافتة ونسبة متميزة من القوة إلى الوزن تبلغ 288 كيلوواط لكل طن. 

ويسهم هذا الوزن المدروس استثماريًا في جعل كروزر 700 أخف وزنًا بفارق ضخم يصل إلى 710 كم مقارنة بمنافستها المباشرة الصينية الأخرى "يانج وانج U8" من شركة BYD، كما ساعد نظام التحكم الديناميكي المطور داخليًا السيارة على اجتياز اختبار الثبات (Moose Test) الشهير بنجاح مبهر على سرعة 80 كم/ساعة.

معمارية رقمية مدعومة برادار LiDAR وشريحة ذكاء اصطناعي

لم تتخل جيلي عن هويتها الرقمية الفائقة؛ إذ يتضمن التصميم الخارجي الصارم "مربع الشكل" مستشعر LiDAR مثبتًا على السقف، مع رادار موجات مليمترية مدمج داخل المصد الأمامي الضخم لإدارة حزم الأمان برمجِيًا.

وتدار أنظمة القيادة الذاتية والمساعدة الفورية بالكامل عبر المعالج الخارق Nvidia AGX Thor، مما يتيح التوجيه الآلي الكامل على الطرق السريعة والحضرية. 

وبسبب وجود الإطار الاحتياطي الكلاسيكي على الباب الخلفي الذي قد يعيق الرؤية ماديًا، استعانت الشركة بكاميرا علوية عالية الدقة تبث الفيديو مباشرة إلى مرآة الرؤية الخلفية الرقمية داخل الكابينة لمنع النقاط العمياء تمامًا.

جيلي كروزر 700 جالاكسي كروزر 700 مميزات جيلي كروزر Geely Galaxy

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