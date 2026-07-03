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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي تقدم أتراج موديل 2027 «فيس ليفت».. وهذا سعرها عالميًا

ميتسوبيشي أتراج 2027
ميتسوبيشي أتراج 2027
صبري طلبه

كشفت ميتسوبيشي عن النسخة المحدثة من سيارة أتراج موديل 2027 في السوق التايلاندي، لتواصل الشركة تطوير واحدة من أبرز سيارات السيدان الاقتصادية ضمن تشكيلتها العالمية. 

محرك اقتصادي بتقنية  MIVEC

حافظت ميتسوبيشي في أتراج فيس ليفت 2027 على منظومة الحركة المعروفة في الطراز، حيث تعتمد السيارة على محرك بنزين طبيعي التنفس بسعة 1.2 لتر مزود بتقنية MIVEC. 

ويولد المحرك قوة تبلغ 79 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 100 نيوتن متر، مع ارتباطه بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع CVT،  كما تعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي.

ميتسوبيشي أتراج 2027

تجهيزات ميتسوبيشي أتراج 2027

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات، حيث زودت السيارة ميتسوبيشي أتراج بشاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصات تدعم الاتصال عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يتيح ربط الهواتف الذكية بسهولة. 

ميتسوبيشي أتراج 2027

كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في عدد من الأنظمة أثناء القيادة، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي ومكيف هواء.

 وتشمل التجهيزات أيضًا خاصية الدخول الذكي إلى السيارة، مع توفير أماكن مخصصة لحفظ الأكواب، كما زودت السيارة بمرايا خارجية كهربائية مدمجة بإشارات انعطاف.

ميتسوبيشي أتراج 2027

ميتسوبيشي أتراج وأنظمة السلامة 

تحتوي ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 على مجموعة من تجهيزات السلامة التي تتناسب مع فئة السيارة، حيث تضم نظام تثبيت السرعة، إلى جانب حساسات ركن خلفية تساعد السائق أثناء الاصطفاف.

كما تأتي السيارة مزودة بوسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني.

ميتسوبيشي أتراج 2027

سعر ميتسوبيشي أتراج 2027 في السوق العالمي

طرحت ميتسوبيشي النسخة المحدثة من أتراج موديل 2027 "فيس ليفت" في السوق التايلاندي بأسعار تبدأ من 564 ألف بات تايلاندي (نحو 835 ألف جنيه مصري).

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