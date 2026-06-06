عودة الأمير الشاب.. بوجاتي تكشف عن نسخة استثنائية من "دبليو 16 ميسترال"

كشفت بوجاتي الفرنسية المتخصصة في تقديم السيارات الرياضية الخارقة، عن إصدار خاص وفريد من سيارتها المكشوفة دبليو 16 ميسترال، جرى تطويره بالكامل عبر برنامج التخصيص الحصري "سور ميزور".

يحمل التصميم طابعًا شخصيًا صُمم خصيصًا لاحد رجال الأعمال والأدب في الأرجنتين، وجاءت هذه النسخة تحت اسم "عودة الأمير الشاب"، في إشارة مستوحاة من أحد أعماله الأدبية، لتقدم السيارة مزيجًا غير تقليدي يجمع بين الفخامة والهندسة الفنية والتعبير الثقافي.

بوجاتي دبليو 16 ميسترال

محرك W16 بقوة 1600 حصان

تعتمد النسخة الخاصة من دبليو 16 ميسترال على المحرك الشهير من بوجاتي W16 بسعة 8.0 لتر والمدعوم بعدد 4 شواحن توربينية، وهو من أبرز المحركات في تاريخ السيارات عالية الأداء.

ويولد هذا المحرك قوة إجمالية تصل إلى 1600 حصان مع عزم دوران مماثل يبلغ 1600 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرات تسارع وأداء استثنائية.

وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى نحو 420 كيلومترًا في الساعة، لتواصل الحفاظ على مكانة ميسترال ضمن فئة السيارات الخارقة الأعلى أداءً في العالم، مع قدرات كبيرة في الانطلاق من وضع السكون.

بوجاتي دبليو 16 ميسترال

تصميم دبليو 16 ميسترال

يحمل التصميم الخارجي للسيارة طابعًا فنيًا واضحًا، حيث اعتمدت بوجاتي على طلاء نحاسي خاص يتداخل مع لمسات برونزية دقيقة، ليخلق تأثيرًا بصريًا متغيرًا يظهر بدرجات مختلفة بين البني والبرتقالي اللامع وفقًا لزاوية سقوط الضوء.

ويعزز هذا الطابع الفني حضور السيارة على الطريق، خاصة مع الشبك الأمامي الشهير على شكل حدوة الحصان، بينما زُينت الجوانب بنقوش مستوحاة من شكل الكواكب والنجوم، إلى جانب ارتكاز السيارة على جنوط ذات تصميم هندسي أنيق.

بوجاتي دبليو 16 ميسترال

مقصورة دبليو 16 ميسترال

ركزت بوجاتي على تقديم تجربة فاخرة ذات طابع شخصي، حيث استخدمت جلودًا فاخرة بدرجتي تير دور ودريفتوود لتغطية المقاعد والأسطح الداخلية، وتم تعزيز الطابع الخاص من خلال تطريزات نجومية دقيقة على مساند الرأس، بالإضافة إلى خامات فاخرة عالية الجودة تعزز من تلك النسخة الفريدة من نوعها.