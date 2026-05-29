سرعات خارقة.. بوجاتي ديفو وزمن انطلاق لا يصدق |صور

تواصل بوجاتي ترسيخ حضورها في عالم السيارات الخارقة من خلال طراز ديفو، الذي يعد واحدًا من أكثر الطرازات تطورًا من ناحية الأداء والانسيابية.

صممت السيارة لتقديم تجربة قيادة تعتمد على القوة العالية والسرعات المرتفعة، مع التركيز على تطوير الديناميكا الهوائية وتقليل مقاومة الهواء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدراتها في الانطلاق والتسارع.

محرك W16 بقوة هائلة

تعتمد بوجاتي ديفو على محرك احتراق داخلي مكون من 16 أسطوانة بسعة 8.0 لتر، مدعوم بأربعة شواحن تيربو، هذا المحرك يولد قوة تصل إلى 1479 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، وبنظام الدفع الكلي للعجلات.

أرقام وتسارع بوجاتي ديفو

تظهر قدرات بوجاتي ديفو بشكل واضح من خلال أرقام الأداء التي تحققها، حيث تستطيع الوصول من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط، وهو رقم يضعها بين أسرع السيارات الإنتاجية في العالم، كما تصل سرعتها القصوى إلى 380 كيلومترًا في الساعة.

أبعاد وتصميم بوجاتي ديفو

حصلت بوجاتي ديفو على تصميم خارجي يركز على تعزيز الثبات وتوجيه الهواء بشكل أكثر فعالية، حيث جاءت السيارة بأبعاد تعكس شخصيتها الرياضية، إذ يبلغ طولها 4630 مم، فيما يصل عرضها إلى 2036 مم، مع ارتفاع منخفض عند 1212 مم.

كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2711 مم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى 2002 كيلوجرام، كما زودت بمنظومة إضاءة تعمل بالكامل بتقنية LED، سواء في المصابيح الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، كما تأتي الجنوط الأمامية بمقاس 20 بوصة، بينما يصل مقاس الجنوط الخلفية إلى 21 بوصة.