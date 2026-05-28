تتجاوز 400 حصان.. المواصفات الكاملة لـ لوتس اميرا 2026

تواصل لوتس اميرا 2026 ترسيخ حضورها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء، مع اعتمادها على فلسفة تجمع بين التصميم الانسيابي والمحركات القوية، وتأتي إميرا بعدة خيارات ميكانيكية متنوعة بين محركات رباعية الأسطوانات أو محركات V6، مع اختلافات في أنظمة النقل ومستويات القوة والتسارع.

تصميم لوتس اميرا 2026

تحافظ لوتس إميرا 2026 على الهوية التصميمية الخاصة بالعلامة البريطانية، حيث تعتمد السيارة على خطوط حادة وانخفاض واضح في الارتفاع يمنحها مظهرًا قريبًا من سيارات السباقات، ويبلغ طول السيارة 4,413 مم، مع عرض يصل إلى 1,895 مم وارتفاع عند 1,226 مم، فيما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,575 مم.

وتتراوح أوزان السيارة بين 1,405 و1,458 كجم بحسب الفئة ونظام الحركة المستخدم، بينما توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 151 لترًا، كما تحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بالكامل بتقنية LED، إضافة إلى جنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

محرك لوتس اميرا 2026 بقوة 365 حصانًا

تتوفر إحدى فئات إميرا 2026 بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 365 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 430 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي.

وتستطيع هذه الفئة التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 4.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 275 كم/ساعة، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 11.4 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 52.5 لتر.

محرك V6 بقدرات أكثر قوة

تعتمد لوتس إميرا 2026 على محرك V6 سوبرتشارج بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 406 أحصنة وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات مع نظام دفع خلفي.

وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 290 كم/ساعة، فيما تحتاج السيارة إلى 4.3 ثانية فقط للوصول من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة، كما توفر لوتس نسخة أخرى من المحرك نفسه بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة تبلغ 400 حصان، مع تسارع مماثل يصل إلى 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 272 كم/ساعة.

أقوى فئات إميرا تتجاوز حاجز 400 حصانًا

تقدم لوتس أيضًا فئة Turbo SE التي تعد من أقوى نسخ إميرا 2026، حيث تعتمد على محرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة تصل إلى 406 أحصنة مع عزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي يركز على تقديم أداء رياضي مباشر، وتتمكن السيارة من التسارع إلى 100 كم/ساعة خلال 4 ثوانٍ فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 291 كم/ساعة.