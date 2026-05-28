قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في المساهمات التهديفية.. تقوق كاسح لمهاجمي الزمالك على الأهلي هذا الموسم
رئيس الصومال: نرفض أي وجود إسرائيلي على أراضينا
التعليم العالي تعلن عن منحة من المعهد الهندى للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.. تفاصيل
كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن البرنامج النووي
بالأرقام.. خوان بيزيرا يتفوق على زيزو وتريزيجيه هذا الموسم
أجواء حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا
الأهلي يشعل الميركاتو الصيفي.. 5 صفقات على الطاولة وتحركات قوية لإعادة بناء الفريق
عشاق الآثار.. المتحف المصري بالتحرير يفتح أبوابه ويستقبل زواره في أول أيام الأضحى
قانون العمل الجديد 2026.. ضوابط للتعيين ومنع توريد العمال وإلزام الشركات بعقود موثقة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 شهداء و18 مصابًا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بغزة
بعد 88 يوماً من العزلة الرقمية.. إيران تعيد الإنترنت تدريجياً
مسابقة متصدقش.. سلاح التعليم العالي لمواجهة الشائعات وتزييف وعي الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تتجاوز 400 حصان.. المواصفات الكاملة لـ لوتس اميرا 2026

لوتس اميرا 2026
لوتس اميرا 2026
صبري طلبه

تواصل لوتس اميرا 2026 ترسيخ حضورها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء، مع اعتمادها على فلسفة تجمع بين التصميم الانسيابي والمحركات القوية، وتأتي إميرا بعدة خيارات ميكانيكية متنوعة بين محركات رباعية الأسطوانات أو محركات V6، مع اختلافات في أنظمة النقل ومستويات القوة والتسارع.

تصميم لوتس اميرا 2026

تحافظ لوتس إميرا 2026 على الهوية التصميمية الخاصة بالعلامة البريطانية، حيث تعتمد السيارة على خطوط حادة وانخفاض واضح في الارتفاع يمنحها مظهرًا قريبًا من سيارات السباقات، ويبلغ طول السيارة 4,413 مم، مع عرض يصل إلى 1,895 مم وارتفاع عند 1,226 مم، فيما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,575 مم.

 لوتس اميرا 2026

وتتراوح أوزان السيارة بين 1,405 و1,458 كجم بحسب الفئة ونظام الحركة المستخدم، بينما توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 151 لترًا، كما تحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بالكامل بتقنية LED، إضافة إلى جنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

محرك لوتس اميرا 2026 بقوة 365 حصانًا

 

تتوفر إحدى فئات إميرا 2026 بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 365 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 430 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي.

 لوتس اميرا 2026

وتستطيع هذه الفئة التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 4.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 275 كم/ساعة، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 11.4 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 52.5 لتر.

محرك V6 بقدرات أكثر قوة 

 

تعتمد لوتس إميرا 2026 على محرك V6 سوبرتشارج بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 406 أحصنة وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات مع نظام دفع خلفي.

وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 290 كم/ساعة، فيما تحتاج السيارة إلى 4.3 ثانية فقط للوصول من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة، كما توفر لوتس نسخة أخرى من المحرك نفسه بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة تبلغ 400 حصان، مع تسارع مماثل يصل إلى 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 272 كم/ساعة.

 لوتس اميرا 2026

أقوى فئات إميرا تتجاوز حاجز 400 حصانًا

تقدم لوتس أيضًا فئة Turbo SE التي تعد من أقوى نسخ إميرا 2026، حيث تعتمد على محرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة تصل إلى 406 أحصنة مع عزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي يركز على تقديم أداء رياضي مباشر، وتتمكن السيارة من التسارع إلى 100 كم/ساعة خلال 4 ثوانٍ فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 291 كم/ساعة.

لوتس اميرا لوتس اميرا لوتس اميرا 2026 مواصفات لوتس اميرا 2026 سيارة لوتس اميرا 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ييس توروب

أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز يفاجئ الحضور داخل سينما بجدة أثناء عرض 7DOGS

كريم عبد العزيز يفاجئ الحضور داخل سينما بجدة أثناء عرض 7DOGS

توم هانكس

توم هانكس يقدم سلسلة وثائقية جديدة عن الحرب العالمية الثانية

حسام حسن يستقبل الثنائي إسلام عيسى ومحمد حمدي بمعسكر المنتخب

حسام حسن يستقبل الثنائي إسلام عيسى ومحمد حمدي بمعسكر المنتخب

بالصور

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد