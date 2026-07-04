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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا ترمي قشر الليمون .. استخدامات مفيدة ستبهرك في المطبخ والتنظيف والعناية بالمنزل

قشر الليمون
قشر الليمون
أسماء عبد الحفيظ

يعتاد كثير من الناس على التخلص من قشر الليمون فور عصره، دون أن يدركوا أن هذا الجزء البسيط يخفي فوائد واستخدامات متعددة داخل المنزل. 

استخدامات ستفاجئك في المطبخ لقشور الليمون والتنظيف والعناية بالمنزل

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلي، هبه محمد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه بفضل احتوائه على زيوت عطرية طبيعية ورائحة منعشة، يمكن الاستفادة من قشر الليمون في التنظيف والتخلص من الروائح وحتى بعض الاستخدامات الجمالية، مما يجعله من أكثر المكونات الاقتصادية المفيدة التي لا تستحق أن تُرمى في القمامة.

معطر طبيعي للثلاجة

إذا كانت الثلاجة تعاني من روائح مزعجة، يمكن وضع عدة قطع من قشر الليمون داخل طبق صغير وتركه على أحد الأرفف. يساعد القشر على امتصاص الروائح ومنح الثلاجة رائحة منعشة وطبيعية تدوم لفترة.

إزالة الدهون من البوتاجاز

قشر الليمون

تحتوي قشور الليمون على زيوت طبيعية تساعد على تفكيك الدهون. افركي الأماكن الدهنية بقشر الليمون مباشرة، ثم امسحيها بقطعة قماش مبللة، وستلاحظين سهولة إزالة آثار الزيت والدهون المتراكمة.

تعطير سلة القمامة

بدلاً من استخدام المعطرات الكيميائية، ضعي بعض قشور الليمون في قاع سلة القمامة. هذه الحيلة البسيطة تساعد على تقليل الروائح الكريهة ومنح المكان رائحة أكثر انتعاشًا.

تنظيف الحوض والحنفيات

قشر الليمون

يمكن فرك الحوض والحنفيات بقشر الليمون لإزالة البقع وآثار الماء، كما يمنح المعادن لمعانًا طبيعيًا ورائحة منعشة في الوقت نفسه.

طارد طبيعي لبعض الحشرات

تكره بعض الحشرات رائحة الحمضيات القوية، لذلك يمكن وضع قشور الليمون بالقرب من النوافذ أو الزوايا التي تظهر فيها الحشرات للمساعدة في تقليل وجودها.

تعطير المطبخ بعد القلي

بعد إعداد الأطعمة المقلية، اغلي قشور الليمون في قدر به ماء لبضع دقائق. ينتشر بخار الليمون في المكان ويساعد على التخلص من الروائح الثقيلة بسرعة.

إضافة نكهة للمشروبات

يمكن تجفيف قشر الليمون ثم بشره واستخدامه بكميات صغيرة لإضافة نكهة مميزة للشاي أو بعض الحلويات والمخبوزات.

مقشر طبيعي لليدين

بعد تقطيع الثوم أو البصل، افركي اليدين بقشر الليمون ثم اغسليهما بالماء والصابون، فهذه الطريقة تساعد على تقليل الروائح العالقة باليدين.

طريقة ذكية لحفظ قشور الليمون

إذا كان لديك كمية كبيرة من القشور، اغسليها جيدًا ثم جففيها في الهواء أو في الفرن على درجة حرارة منخفضة، واحتفظي بها في برطمان زجاجي لاستخدامها لاحقًا في التنظيف أو التعطير.

نصيحة مهمة

يفضل غسل الليمون جيدًا قبل استخدام قشره، خاصة إذا كان سيُستخدم في الأطعمة أو المشروبات، للتأكد من إزالة أي شوائب أو بقايا على السطح.

الليمون قشر الليمون لا ترمي قشر الليمون العناية بالمنزل المطبخ والتنظيف

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لا ترمي قشر الليمون .. استخدامات مفيدة ستبهرك في المطبخ والتنظيف والعناية بالمنزل

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