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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفاوة واحترام .. إبراهيم حسن يشيد بمعاملة الشرطة والجماهير في أمريكا

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
رباب الهواري

حرص إبراهيم حسن مدير منتخب مصر علي توضيح ان الواقعة التي شهدها مقر إقامة بعثة المنتخب كانت استثناءً، مؤكدًا أن جميع الولايات التي زارها المنتخب خلال بطولة كأس العالم 2026 استقبلت البعثة بحفاوة واحترام كبيرين من الجماهير والجهات المنظمة.


وقال إبراهيم حسن إن رجال الشرطة الذين تولوا تأمين بعثة المنتخب في مختلف المدن الأمريكية قدموا نموذجًا رائعًا في التعامل، مشيرًا إلى أنهم كانوا في قمة الاحترافية والاحترام طوال فترة إقامة المنتخب وتنقلاته بين الملاعب ومقار الإقامة.


وأضاف أن العلاقة مع قوات الأمن كانت مميزة للغاية، لدرجة أن رجال الشرطة في إحدى الولايات قدموا هدية إلى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، في لفتة تعكس حجم التقدير الذي حظيت به بعثة “الفراعنة” خلال البطولة.


وأكد مدير المنتخب أن الجماهير في كل مكان أظهرت حبًا كبيرًا للمنتخب المصري، وأن البعثة لم تواجه أي مشكلات طوال فترة البطولة باستثناء الواقعة الأخيرة، مشددًا على أن هذا الموقف لا يمكن تعميمه على طريقة التعامل التي لمستها البعثة من الجميع.


وأشار إبراهيم حسن إلى أن الشخص الذي تسبب في الأزمة تصرف بطريقة وصفها بأنها غير مقبولة، رغم علمه بأن الجهاز الفني كان يستجيب لرغبة أحد المشجعين المصريين في التقاط صورة تذكارية لنجله مع محمود حسن “تريزيجيه”.


واختتم إبراهيم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن الدفاع عن كرامة المصريين واجب لا يمكن التراجع عنه، مشددًا على أنه لن يقبل بأي تجاوز بحق أي فرد من أبناء مصر أو إساءة لاسم الوطن، معربًا في الوقت نفسه عن تقديره الكبير لكل من تعامل مع بعثة المنتخب باحترام طوال تواجده في الأراضي الأمريكية.

إبراهيم حسن منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة

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