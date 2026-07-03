باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.. مقترح استثماري ضخم لتأسيس شركة الكرة في الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن وجود تحركات ومناقشات جادة بشأن مقترح لإنشاء شركة الكرة بنادي الزمالك، بمشاركة رجلَي أعمال من أبناء النادي، إلى جانب جهود من مجلس الإدارة، في خطوة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتطوير قطاع كرة القدم.

شركة الكرة بالزمالك

وتابع حتحوت: يتضمن المقترح ضخ استثمار مبدئي بقيمة 30 مليون دولار، بما يعادل نحو 1.5 مليار جنيه، مع خطة لإنفاق إجمالي يصل إلى 5 مليارات جنيه على مدار سبع سنوات، تشمل سداد مديونيات النادي، مقابل الحصول على حقوق إدارة واستثمار فريق الكرة.

وأشار إلى أن الاتصالات التي أجراها مع بعض الأسماء المطروحة أكدت وجود نقاشات وأفكار متداولة، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي أو مشروع جاهز للتنفيذ، في ظل وجود تحديات تشريعية واقتصادية، أبرزها محدودية حقوق الأندية في عوائد البث والتذاكر والرعاية، وهو ما يجعل الفكرة لا تزال قيد الدراسة حتى الآن.