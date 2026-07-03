تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أوراق النادي الأهلي الخاصة بالحصول على رخصة الأندية المحترفة، سليمة بنسبة 100%، وتم تقديم كافة المستندات إلى لجنة التراخيص باتحاد كرة القدم التي بادرت بإرسال مخاطبات رسمية للنادي للاستفسار حول العديد من الأمور الخاصة بالميزانية.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: ما حدث مع الأهلي من جانب لجنة التراخيص، لن يكون في صالح الزمالك على الإطلاق في ملف حصوله على رخصة الأندية المحترفة.

وأضاف: استفسارات لجنة التراخيص من الأهلي تمت بشفافية كاملة، وتم الاعلان عنها بشكل رسمي، وهذه الأمور ليست في صالح القلعة البيضاء، لأن هناك بنود لها علاقة بالتأمينات والمرافق والضرائب وغيرهـا.

وتابع: التأمينات على نادي الزمالك وصلت لـ400 مليون جنيه، بخلاف إعلان حسين لبيب رئيس النادي في أحد البرامج التليفزيونية أن النادي مديونيات تصل لـ3 مليار جنيه، وبالتأكيد تلك المديونيات قد تعطل حصول الزمالك بالتأكيد على الرخصة.

وزاد: لو لجنة التراخيص وجدت تلك الديون على نادي الزمالك، هل ستمنح النادي الأبيض الرخصة؟.. أعتقد ستكون الأمور صعبة.

وأكمل: بخلاف هذا الموضوع، هل هناك فرصة لمشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟.. البعض ربط الأمر بالاتحاد الإفريقي، ولكن هناك نسب حقيقية في مشاركة الفريق الأحمر بتلك البطولة في الموسم الجديد.

وأتم: كل الأمور واردة وتلك النسب الخاصة بمشاركة الأهلي في دوري الأبطال من الممكن أن تكون متعلقة بقرار الكاف أو برخصة الزمالك، الفترة المقبلة ستتضح الأمور بشكل أكبر.