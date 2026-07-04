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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن يكشف كواليس أزمة فندق منتخب مصر: كرامة المصريين مصانة

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
رباب الهواري

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل الأزمة التي شهدها مقر إقامة بعثة “الفراعنة” خلال المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الواقعة بدأت بشكل مفاجئ، وأنها لا تعكس طبيعة التعامل الذي لقيته البعثة طوال فترة البطولة.


وقال إبراهيم حسن، خلال ظهوره في برنامج “اللعيب” على قناة “MBC مصر”، إنه لم يتحدث عن الواقعة في وقتها، موضحًا أن انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو ما دفع الجميع لمعرفة تفاصيل ما حدث.


وأوضح مدير المنتخب أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يقفون داخل المنطقة المخصصة لبعثة المنتخب، وهي منطقة لا يُسمح بدخول أي شخص إليها، قبل أن يتقدم مواطن مصري بطلب التقاط صورة تذكارية لنجله مع محمود حسن “تريزيجيه”، بعدما أخبرهم أن الطفل كان يحتفل بعيد ميلاده، وأن أمنيته كانت مقابلة اللاعب.


وأضاف أن الجهاز الفني رحب بالأمر على الفور، وتم استدعاء تريزيجيه لالتقاط الصورة مع الطفل، إلا أن أحد العاملين بالمكان حضر بصورة مفاجئة وتعامل بأسلوب غير لائق، وهو ما تسبب في الأزمة التي وثقتها مقاطع الفيديو المتداولة.


وأشار إبراهيم حسن إلى أن الشخص المذكور تعامل بعنف مع أفراد البعثة، مؤكدًا أنه دفعه في منطقة الصدر، كما اعتدى على مسؤول الأمن المرافق للمنتخب، وهو ما اعتبره تصرفًا غير مقبول، خاصة أنه كان يعلم أن الموجودين يمثلون بعثة المنتخب المصري.


وشدد مدير المنتخب على أن احترام الجميع أمر أساسي، سواء العاملين في الفندق أو أعضاء البعثة، لكن في المقابل يجب أن يكون التعامل متبادلًا وبما يليق بمكانة منتخب مصر، مؤكدًا أن كرامة أي مصري بالنسبة له خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأنه لن يقبل بأي إساءة تمس اسم مصر أو أفراد بعثتها في أي

ابراهيم حسن منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة

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