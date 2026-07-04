أردوغان: تركيا تؤيد جهود التهدئة وتحذر من إعادة إشعال المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده تدعم جميع المبادرات الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة، مشدداً على ضرورة الحيلولة دون انزلاقها مجدداً إلى دوامة الصراعات والعنف.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أوضح أردوغان أن تركيا تسعى إلى ترسيخ بيئة يسودها الأمن والسلام، يتمكن فيها جميع شعوب المنطقة من العيش بأمان، بعيداً عن التمييز على أساس المعتقدات الدينية.

وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل التنسيق والعمل مع دول المنطقة، وفي مقدمتها باكستان، لدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة.