توتر جديد بين تركيا وإسرائيل.. ساعر يتهم فيدان بالتحريض على الإبادة الجماعية

تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل على خلفية اعتراف الحكومة الإسرائيلية بالإبادة الجماعية للأرمن، بعدما وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بأنها "أصبحت مشكلة للعالم أجمع" و"عبئًا لا تستطيع الإنسانية تحمله"، مؤكدًا أن أنقرة لن تتراجع عن موقفها، وأنها كانت أول دولة أوقفت تجارتها مع إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة.



وأضاف فيدان أن المشاعر المناهضة لإسرائيل تتزايد عالميا، معتبرا أن تل أبيب تحاول البحث عن "عدو جديد" لتحسين صورتها الدولية.



من جانبه، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر واصفا تصريحات نظيره التركي بأنها "مقززة" وتشكل "تحريضًا واضحًا على الإبادة الجماعية"، معتبرًا أن وصف الشعب اليهودي بأنه "عبء لا يُطاق" يمثل خطابًا تحريضيًا، ودعا حلفاء تركيا في حلف الناتو إلى إدانة تلك التصريحات.



وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التراشق السياسي بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وبعد أيام من إقرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات حادة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتهم إسرائيل بمحاولة تشويه صورة تركيا للتغطية على ما وصفه بـ"الجرائم المرتكبة في غزة".