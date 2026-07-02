تراجع مبيعات السيارات في تركيا بنسبة 11.44% خلال يونيو

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سجلت سوق السيارات في تركيا تراجعاً ملحوظاً خلال شهر يونيو الماضي، حيث انخفضت مبيعات السيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة 11.44% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن جمعية موزعي السيارات والتنقل (ODMD)، جاءت الأرقام كالتالي: إجمالي المبيعات:105,041 مركبة وسيارات الركاب: تراجعت بنسبة 10.35% لتصل إلى 83,978 وحدة.

أما المركبات التجارية الخفيفة فقد شهدت الانخفاض الأكبر بنسبة 15.53% لتسجل 21,063 وحدة.

وعلى صعيد الأداء العام للنصف الأول (الفترة من يناير إلى يونيو)، كشفت الجمعية عن انخفاض إجمالي المبيعات المشتركة بنسبة 8.2% لتصل إلى 558,179 مركبة، مما يعكس حالة من التباطؤ في السوق مدفوعة بتشديد السياسات النقدية وارتفاع تكاليف التمويل.