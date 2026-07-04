لإقامة مطار دولي جديد.. تركيا تلجأ لردم جزء من البحر الأسود

اتخذت الحكومة التركية قرارا بردم جزء من مساحة البحر الأسود لإقامة مطار دولي جديد إلى جانب المطار الحالي في مدينة طرابزون.

ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه وزارة النقل والبنية التحتية، إلى إنشاء مدرج جديد بطول 3 آلاف متر، ومنشآت حديثة قادرة على استقبال الطائرات كبيرة الحجم، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 3.5 ملايين مسافر سنويا حاليا، إلى 10 ملايين مسافر بعد اكتمال البناء خلال حوالي 6 سنوات، بحسب RT.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في تعزيز مكانة طرابزون كبوابة رئيسية للسياحة والتجارة في منطقة البحر الأسود، مع الحفاظ على استمرارية حركة الطيران خلال فترة التنفيذ، وذلك باستخدام حوالي 100 مليون طن من الردم الصخري.



ويأتي هذا المشروع الطموح، الذي يتضمن ردم حوالي 3 ملايين متر مربع من المياه، استجابة للضغط المتزايد على البنية التحتية القائمة، والتي باتت عاجزة عن استيعاب التدفق المتصاعد للمسافرين، خاصة من دول الخليج.