قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احفظ المواعيد.. 8 مواجهات نارية تشعل ثمن نهائي كأس العالم 2026
وزير الخارجية: مباحثات مصر والاتحاد الأوروبي تعزز الشراكة الاقتصادية
الطريق إلى الكأس يمر عبر الأساطير.. من ينجو في ثمن النهائي؟
بدون تغيير الخط.. تفاصيل إطلاق شريحة الطفل والخدمات التي تقدمها
القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوى العابرة للمنطقة
سحر رامي: أنا بعت دهبي وممتلكاتي ومعنديش أي حاجة في البيت
طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات
خوفا على حياته.. مسؤولون إيرانيون يعارضون حضور مجتبى خامنئي جنازة والده
10 لقطات صنعت ملحمة مصر وأستراليا.. من دموع صلاح إلى بكاء حسام حسن ولحظة "مبابي" الغامضة
شريف إكرامي يدعم محمد هاني: البطولة لا تُقيَّم بلقطة واحدة بل بمشوار كامل
هاني يفقد الوعي وصلاح يبكي.. 12مشهدا مثيرا من مباراة مصر وأستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لإقامة مطار دولي جديد.. تركيا تلجأ لردم جزء من البحر الأسود

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

اتخذت الحكومة التركية قرارا بردم جزء من مساحة البحر الأسود لإقامة مطار دولي جديد إلى جانب المطار الحالي في مدينة طرابزون.

ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه وزارة النقل والبنية التحتية، إلى إنشاء مدرج جديد بطول 3 آلاف متر، ومنشآت حديثة قادرة على استقبال الطائرات كبيرة الحجم، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 3.5 ملايين مسافر سنويا حاليا، إلى 10 ملايين مسافر بعد اكتمال البناء خلال حوالي 6 سنوات، بحسب RT.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في تعزيز مكانة طرابزون كبوابة رئيسية للسياحة والتجارة في منطقة البحر الأسود، مع الحفاظ على استمرارية حركة الطيران خلال فترة التنفيذ، وذلك باستخدام حوالي 100 مليون طن من الردم الصخري.


ويأتي هذا المشروع الطموح، الذي يتضمن ردم حوالي 3 ملايين متر مربع من المياه، استجابة للضغط المتزايد على البنية التحتية القائمة، والتي باتت عاجزة عن استيعاب التدفق المتصاعد للمسافرين، خاصة من دول الخليج.

الحكومة التركية البحر الأسود طرابزون وزارة النقل البنية التحتية مدرج جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

وزير الخارجية: أمن مصر والاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة

جانب من المؤتمر

وزير الخارجية: مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم

خالد الدرندلي: شعور الفوز لا يوصف وفخور باللاعبين

بالصور

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

هل ترتفع أسعار البنزين؟ .. مضيق هرمز يهدد بأزمة عالمية

أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026

بيطري الشرقية يضبط 29 طن لحوم ودواجن وطيور ومنتجات غذائية فاسدة ومجهولة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد