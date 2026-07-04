بوتين: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة في ضمان الأمن على الصعيد العالمي

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهنئة لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن البلدين تتحملان مسؤولية خاصة في ضمان الأمن والاستقرار العالميين.

وقال بوتين - في برقية التهنئة لترامب، حسبما نقل عنه الكرملين ، اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: "اليوم، تتحمل روسيا والولايات المتحدة - باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين - مسؤولية خاصة لضمان الأمن والاستقرار على نطاق عالمي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعرب في رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، عن ثقته في قدرتهما على إضفاء طابع جديد على العلاقات الروسية الأمريكية، والعمل معا لتحقيق الكثير لضمان الأمن والاستقرار العالميين.

وقال بوتين، في الرسالة التي نشرها موقع الكرملين في 14 يونيو الماضي: "أنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة يُمكننا حقًا إعطاء بُعد جديد للعلاقات الروسية الأمريكية، وبذل الكثير لضمان الأمن والاستقرار على الساحة العالمية".