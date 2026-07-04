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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماسك يفرض سقفا أسبوعيا لإنفاق موظفي شركته "تسلا" على أدوات الذكاء الاصطناعي

أيلون ماسك
أيلون ماسك
أ ش أ

قرر الملياردير الأمريكي أيلون ماسك فرض سقف أسبوعي قدره 200 دولار على إنفاق موظفي شركته "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، في إطار مساعي الشركة للحد من التكاليف المتزايدة المرتبطة بهذه التقنيات.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن القرار يستثني نظام "جروك" للذكاء الاصطناعي المملوك لماسك، بينما سيحتاج الموظفون إلى موافقة خاصة لتجاوز الحد المسموح به.

وتأتي الخطوة في وقت بدأت فيه شركات كبرى أخرى، مثل أوبر وميتا ووول مارت وكوين بيس، بفرض قيود مماثلة بعد ارتفاع فواتير استخدام الذكاء الاصطناعي.

ورغم هذه الإجراءات، أكد ماسك تمسكه برؤيته بأن الذكاء الاصطناعي سيظل محركًا رئيسيًا لزيادة الإنتاجية والنمو على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن التراجعات المؤقتة لا تغير الاتجاه العام.

وفي الوقت نفسه، يواصل ماسك العمل على تعزيز مكانة شركة "تسلا" في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير السيارات ذاتية القيادة وكذلك روبوتات "أوبتيموس" رغم المنافسة المتزايدة من شركات السيارات الكهربائية الصينية.


 

الملياردير الأمريكي أيلون ماسك تسلا

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