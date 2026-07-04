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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب مباراة مصر والأرجنتين.. تأجيل العرض الخاص لفيلم شمشون ودليلة

فيلم شمشون ودليلة
فيلم شمشون ودليلة
أوركيد سامي

قررت الشركة المنتجة لفيلم "شمشون ودليلة" تأجيل العرض الخاص للعمل، الذي كان من المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، ليُقام يوم الأربعاء، وذلك تزامنًا مع حالة الترقب الجماهيري الكبيرة لمباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء قرار التأجيل حرصًا من صُنّاع الفيلم على إتاحة الفرصة أمام النجوم والإعلاميين والجمهور لمتابعة المواجهة المرتقبة، التي تحظى باهتمام واسع داخل الشارع المصري، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وأكدت الشركة المنتجة أن الموعد الجديد للعرض الخاص سيكون مساء الأربعاء، مع الإبقاء على جميع الترتيبات الخاصة بالاحتفالية، بحضور أبطال الفيلم وصُنّاعه وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على أن ينطلق الفيلم في دور العرض وفق الخطة المعلنة.

ويُعد "شمشون ودليلة" من أبرز الأفلام المنتظرة خلال الفترة الحالية،  ، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، وسط توقعات بتحقيقه حضورًا قويًا في شباك التذاكر.

ويأتي قرار التأجيل في ظل الأجواء الاستثنائية التي تعيشها مصر مع استمرار مشوار المنتخب في كأس العالم، إذ تتجه أنظار الملايين إلى المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، في مباراة يأمل خلالها "الفراعنة" في مواصلة كتابة التاريخ والتأهل إلى الدور ربع النهائي، وهو ما دفع عددًا من الجهات المنظمة للفعاليات الفنية والثقافية إلى إعادة جدولة بعض فعالياتها لتجنب تعارضها مع موعد المباراة 

فيلم شمشون ودليلة اخبار الفن نجوم الفن

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