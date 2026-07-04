من هنا تدار الجمهورية الجديدة.. النائب سيد سمير: «الأوكتاجون» ينقل مصر من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل

أكد النائب سيد سمير أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة للقوات المسلحة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة تاريخية في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، ويجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأسيس دولة قوية تمتلك أحدث منظومات القيادة والسيطرة، وقادرة على استشراف التحديات وإدارتها بكفاءة وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال النائب إن "الأوكتاجون" ليس مجرد مقر للقيادة، بل هو عقل الدولة المصرية ومركز إدارة القرار الاستراتيجي، ويعكس انتقال مصر من مرحلة التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بها والاستعداد لها، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على العمل بكفاءة واستمرارية في مختلف الظروف.

«الأوكتاجون» ينقل مصر من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل

وأضاف أن هذا الصرح العملاق، الذي يُعد الأكبر من نوعه على المستوى الإقليمي، يجسد حجم التطور الذي وصلت إليه الدولة المصرية في بناء مؤسساتها، ويبعث برسالة واضحة بأن مصر الجديدة تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها لحماية أمنها القومي وصون مقدراتها في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.

وأشار سيد سمير إلى أن "الأوكتاجون" يعد أيضًا ملحمة هندسية مصرية تؤكد كفاءة العقل والمهندس والمطور المصري، وقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات استراتيجية عملاقة وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من تطوير غير مسبوق في منظومة القيادة والسيطرة، إلى جانب تحديث القوات المسلحة وبناء مؤسسات الدولة، يعكس الفكر الاستراتيجي للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤمن بأن قوة الدول تُبنى بالمؤسسات الحديثة، والتخطيط للمستقبل، والجاهزية الدائمة لحماية الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار.