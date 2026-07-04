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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الأوكتاجون رسالة ردع واضحة وحصن رقمي متطور لحماية الأمن القومي

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب "الشعب الجمهوري"، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد (الأوكتاجون) بالعاصمة الإدارية يعكس رؤية مصرية ثاقبة في الانتقال نحو "المواطنة الرقمية والسيادة التكنولوجية الكاملة"، مشددة على أن هذا الصرح لا يمثل مجرد تغيير في الموقع الجغرافي، بل هو تحول جيوستراتيجي يضع مصر في مصاف الدول القليلة جداً عالمياً التي تمتلك هذا النمط المعقد من منظومات القيادة والسيطرة الذكية.

وقالت "العسيلي"، في بيان اليوم، إن العالم المعاصر لم يعد يعترف بالقوة العسكرية التقليدية وحدها، بل بالقوة القائمة على المعرفة وسرعة تدفق البيانات وتأمينها، موجهة تحية تقدير للقيادة السياسية التي نجحت في بناء "عقل إلكتروني موحد" يربط كافة مؤسسات الدولة السيادية وأفرع القوات المسلحة بشبكات اتصالات فائقة التشفير وتحت الأرض، مما يجعلها محصنة تماماً ضد محاولات الاختراق أو التعطيل.

الجاهزية الكاملة لإدارة حروب الجيل الخامس

وأشارت نائبة حزب الشعب الجمهوري إلى أن الأهمية القصوى لهذا المقر تكمن في جاهزيته الكاملة لإدارة "حروب الجيل الخامس"، والتي تشمل الهجمات السيبرانية، والحروب الإلكترونية، ومحاولات اختراق النسيج الوطني عبر الشائعات الموجهة، مؤكدة أن وجود "وحدة التنبؤ بالأزمات" داخل المقر تمنح صانع القرار القدرة على استباق التهديدات والتعامل معها بمرونة فائقة وفي أجزاء من الثانية.

 رسالة ردع واضحة بأن الجمهورية الجديدة تمتلك الأدوات التكنولوجية

واختتمت بيانها بالقول: "إن الأوكتاجون هو رسالة ردع واضحة بأن الجمهورية الجديدة تمتلك الأدوات التكنولوجية والعسكرية الفائقة لحماية أمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وهو إنجاز تاريخي يدعو كل مصري للفخر والاعتزاز بمؤسسات وطنه القائمة على معايير العلم والمستقبل".

نجلاء العسيلي الأوكتاجون حماية الأمن القومي المصري حصن رقمي متطور

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