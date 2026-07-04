برلمانية: "الأوكتاجون" يمنح صانع القرار قدرة استثنائية على الردع

أكدت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن افتتاح الدولة المصرية لمقر القيادة الاستراتيجية الجديد (الأوكتاجون) بالعاصمة الإدارية، يمثل تدشيناً لعهد جديد من السيادة التكنولوجية، والانتقال الفعلي نحو إدارة الدولة بفكر "الجمهورية الجديدة" القائم على الرقمنة الشاملة وسرعة القرار.

العقل الإلكتروني الموحد" للدولة

وقالت "شاكر"، في بيان لها اليوم، إن المقر يمثل "العقل الإلكتروني الموحد" للدولة، حيث يدمج منظومات القيادة والسيطرة للأفرع العسكرية والمؤسسات السيادية في شبكة واحدة فائقة السرعة والتأمين، وهو ما يرفع من كفاءة وجاهزية الدولة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وعلى رأسها الهجمات السيبرانية، والحروب الإلكترونية، وحروب الشائعات التي تستهدف الجبهة الداخلية والنسيج الوطني.

تحقيق الأمن التنموي الموازي

وأضافت د. إليزابيث شاكر أن هذا المشروع الضخم يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق "الأمن التنموي الموازي"، حيث تسير التنمية الاقتصادية يداً بيد مع تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية.

اختتمت بيانها بتوجيه تحية فخر وإعزاز لرجال القوات المسلحة والعقول الهندسية المصرية التي خططت ونفذت هذا الإنجاز التاريخي بأيادٍ مصرية، مؤكدة أنه يبعث برسالة طمأنينة للشعب المصري بأن وطنه يدار بأحدث معايير العلم والعصر.