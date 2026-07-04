قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من يفرض كلمته؟ فيفا يعلق على مواجهة منتخب مصر والأرجنتين
الفلاحين تفجر مفاجأة: البطاطس قد تصل إلى 30 جنيهًا.. وهذا موعد تراجع الأسعار
راكبين موتوسيكل .. القبض على 3 أشخاص تحرشوا بطالبة في الغردقة
بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات
ستارمر المنتهية ولايته: خليفتي لن يمكنه قضاء وقت أقل في الشئون الخارجية
مايا مرسي: وقفت كثيرًا أمام بكاء البطل لحظة الانتصار
تكريمًا لجهود أبو العينين .. حفاوة وتصفيق حار من وفود 43 دولة خلال قمة برلمانات البحر المتوسط
لو مسافر خارج البلاد خلي بالك.. اعرف حالات الحذف من بطاقة التموين
ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو
خزينة الزمالك تنتعش بـ 570 ألف دولار فى المونديال| تفاصيل
ميسي يشعر بالقلق.. العميد يجهز مفاجأة لـ البرغوت فى مباراة مصر والأرجنتين
موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الأوكتاجون».. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية للدولة وتعزيز جاهزية إدارة الأزمات

مركز القيادة الاستراتيجية
مركز القيادة الاستراتيجية
إسراء صبري

يشكل افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية «الأوكتاجون» خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة القيادة والسيطرة بالدولة، في إطار خطة تستهدف تعزيز سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأزمات، والاستفادة من أحدث نظم التكنولوجيا والرقمنة. 

ويأتي المركز ليكون حلقة الوصل بين مختلف مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والعسكرية، بما يضمن التنسيق الفوري والتعامل الفعال مع مختلف التحديات.

أعلى مركز قيادة على مستوى الدولة

أكد اللواء طيار أركان حرب هشام حلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مقر القيادة الاستراتيجية «الأوكتاجون» يعد أعلى مركز قيادة على مستوى الدولة، موضحًا أنه يمثل المظلة التي تربط بين القيادة السياسية والقيادات الأمنية والعسكرية، إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل في إدارة الملفات الاستراتيجية.

وقال إن المركز يتولى إدارة مختلف الأعمال خلال حالات الحرب والأزمات، من خلال منظومة متكاملة تضمن سرعة التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

منظومة متكاملة للتنبؤ وإدارة الأزمات

وأوضح حلبي أن المركز لا يقتصر دوره على إدارة المواقف الطارئة، وإنما يعتمد على منظومة متقدمة للتنبؤ بالأحداث منذ بدايتها، وتحليل تطوراتها، وصولًا إلى دعم متخذ القرار بالمعلومات الدقيقة، ثم متابعة تنفيذ القرارات وقياس نتائجها، وهو ما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة ودقة.

 

العاصمة الإدارية تدعم كفاءة القيادة والسيطرة

وأضاف مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية أن إنشاء المركز داخل العاصمة الإدارية الجديدة يعكس رؤية الدولة في نقل مؤسساتها إلى بيئة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، وتتميز ببنية تحتية تكنولوجية متطورة ومستويات عالية من التأمين، الأمر الذي يسهم في تسريع تداول المعلومات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة منظومة القيادة والسيطرة.

تطوير شامل لقدرات القوات المسلحة

ولفت اللواء هشام حلبي إلى أن افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية يأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث القدرات العسكرية المصرية، شملت تطوير القواعد العسكرية، وتحديث منظومات التسليح، والارتقاء بمنظومة التأهيل العسكري ومراكز التدريب، إلى جانب تحديث مراكز القيادة والسيطرة، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ مختلف المهام بكفاءة واحترافية.

 

رؤية استراتيجية لمواكبة التحديات

واختتم حلبي تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده منظومة القيادة العسكرية من تطوير مستمر يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في مواجهة مختلف التحديات، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتكامل منظومات القيادة، بما يدعم سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار في مختلف الظروف.

منظومة القيادة العسكرية القيادة العسكرية التكنولوجيا الحديثة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد