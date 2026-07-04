برلمانية: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعكس تطور القوة الشاملة للدولة المصرية

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة بالعاصمة الإدارية يُمثل خطوة مهمة في مسيرة بناء القوة الشاملة للدولة المصرية، ويعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية في تعزيز قدرات الدولة ورفع جاهزية مؤسساتها لمواجهة مختلف التحديات، بما يدعم الأمن القومي ويحافظ على مقدرات الوطن.

وقالت الأتربي إن هذا الإنجاز يؤكد استمرار الدولة المصرية في تنفيذ رؤية متكاملة لبناء قوة شاملة تستند إلى تطوير القدرات العسكرية، إلى جانب تعزيز ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث البنية التحتية، وبناء الإنسان المصري، باعتبارها جميعًا عناصر مترابطة في منظومة الأمن القومي.

وأضافت أن ما تشهده الدولة من تطوير مستمر في مؤسساتها وقدراتها يعكس إدراك القيادة السياسية لطبيعة التحديات الإقليمية والدولية، وحرصها على امتلاك أدوات القوة التي تُمكن مصر من حماية أمنها القومي وصون استقرارها، مع مواصلة جهود التنمية والبناء في مختلف القطاعات.

مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية

وشددت عضو مجلس الشيوخ على دعمها الكامل للقيادة السياسية ولكل الجهود التي تُبذل من أجل تعزيز الأمن القومي المصري، مؤكدة أن مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، في ظل قيادة تمتلك رؤية واضحة لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة المتغيرات وحماية مصالحها الاستراتيجية .