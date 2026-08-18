تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16151 طن تشمل : 941 طن علف بنجر و 9950 طن يوريا و 759 طن أسمنت معبأ و 1800 طن سكر معبأ و 2701 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65443 طن تشمل : 6800 طن خردة و 950 طن خشب زان و 1600 طن حديد و 56093 طن ذرة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1206 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2014 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47563 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30328 طنًا.



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1157 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5118 حركة.