حي بولاق الدكرور يواصل حملاته لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية

واصلت أجهزة حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري بنطاق الحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبقيادة المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

وفي هذا الإطار، تم متابعة وتفقد لجنة وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة بالمركز التكنولوجي بحي بولاق الدكرور، إلى جانب متابعة حملات الإشغالات وطرق الأبواب والتفتيش على المحال العامة بشارع العشرين، وذلك في إطار تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت أجهزة الحي بردم 34 نخلة بالجزيرة الوسطى بشارع فيصل الرئيسي، بداية من شارع العمدة وحتى مستشفى رسالة، بهدف تسوية الرصيف ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر العام وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

كما تضمنت الأعمال كذلك، استكمال أعمال تطوير ورصف شارع العمدة، ضمن خطة الحي لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالشوارع الحيوية.

ويؤكد حي بولاق الدكرور، استمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية، وتكثيف الحملات والجهود الميدانية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع معدلات تنفيذ مشروعات التطوير، ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق الحي.

