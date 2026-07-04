برلماني: مقر القيادة الاستراتيجية خطوة جديدة في مسيرة بناء الدولة الحديثة

أكد النائب السعيد غنيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يمثل إضافة جديدة لمسيرة بناء الدولة الحديثة، موضحًا أن الدولة خلال السنوات الماضية نجحت في بناء قواعد قوية للتنمية والاستقرار من خلال تطوير المؤسسات ورفع كفاءتها والعمل وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف تحقيق التنمية وتعزيز الأمن القومي في الوقت نفسه.

وأضاف غنيم، أن التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم تفرض على الدول امتلاك أدوات أكثر تطورًا في الإدارة والتخطيط، مؤكدًا أن فلسفة إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية تعكس إدراك الدولة لأهمية توظيف التكنولوجيا والمعلومات الدقيقة في دعم عملية اتخاذ القرار ورفع مستويات الجاهزية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل أحد أبرز النماذج التي تعبر عن رؤية الجمهورية الجديدة، حيث أصبحت مركزًا متطورًا يضم مؤسسات الدولة الحديثة ويعتمد على بنية تكنولوجية متقدمة تسمح بتحقيق أعلى درجات الكفاءة والتنسيق، موضحًا أن وجود مقر القيادة الاستراتيجية داخلها يؤكد توجه الدولة نحو بناء منظومة عمل متكاملة ومتطورة.

مصر تتحرك بثبات نحو المستقبل

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن افتتاح هذا الصرح يرسل رسالة تؤكد أن مصر تتحرك بثبات نحو المستقبل وتواصل بناء قدراتها وفق رؤية واضحة ومدروسة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يعكس وجود إرادة حقيقية لبناء دولة قوية قادرة على حماية مصالحها وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والاستقرار .