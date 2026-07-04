برلماني: افتتاح "الأوكتاجون" تجسيد لعقل الدولة الاستراتيجي

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديد "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل لحظة فارقة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، موضحًا أن أهمية المشروع تُقاس بضخامته الهندسية بما يعكسه من تحول جذري في فلسفة إدارة الدولة والأمن القومي خلال العقود المقبلة.

وقال "محسب" إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤسس لمنظومة متكاملة لإدارة القرار الوطني تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة والاتصالات المؤمنة والقدرة على استيعاب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وهو ما يجعل "الأوكتاجون" بمثابة العقل الاستراتيجي الذي يربط بين مختلف مؤسسات الدولة في أوقات السلم والأزمات.

وأضاف أن العالم لم يعد يقيس قوة الدول بعدد الجنود أو المعدات العسكرية فقط، وإنما بقدرتها على سرعة اتخاذ القرار، وإدارة المعلومات، وتأمين البيانات، واستمرار عمل مؤسساتها تحت أي ظرف، وهو ما يجسد فلسفة هذا الصرح العملاق الذي يمثل نقلة نوعية في مفهوم القيادة والسيطرة.

مصر تمتلك رؤية استباقية في حماية أمنها القومي

وأشار إلى أن افتتاح هذا المشروع في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة يحمل رسالة واضحة بأن مصر تمتلك رؤية استباقية في حماية أمنها القومي، وأنها تستثمر في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع أخطر السيناريوهات بكفاءة واحترافية.

وربط "محسب" بين الأمن والتنمية، مؤكدًا أن المستثمر يبحث أولًا عن دولة مستقرة تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدراتها وإدارة الأزمات بكفاءة، وهو ما يجعل الاستثمار في الأمن القومي أحد أهم مقومات جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد النائب أيمن محسب على أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تشييد شبكة طرق ومدن جديدة وبنية تحتية حديثة، واليوم تستكمل بناء البنية الاستراتيجية لصناعة القرار، لتؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تبني الحاضر فقط، ولكن تؤمن المستقبل أيضا.