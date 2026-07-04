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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مقر القيادة الاستراتيجية يعكس تطور مفهوم القوة بالجمهورية الجديدة

إسلام التلواني عضو مجلس النواب
إسلام التلواني عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب إسلام التلواني عضو مجلس النواب، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يجسد تطورًا مهمًا في مفهوم بناء القوة الشاملة للدولة، موضحًا أن التحديات التي تواجه الدول خلال المرحلة الحالية أصبحت أكثر تعقيدًا من السابق، وهو ما يفرض ضرورة وجود منظومات حديثة تعتمد على التخطيط والمعلومات الدقيقة وسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسمح باتخاذ القرارات في الوقت المناسب وفق معايير دقيقة ومدروسة.

وأضاف التلواني، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تبنت نهجًا مختلفًا في إدارة الملفات الكبرى، حيث ارتكزت على بناء مؤسسات قوية وتطوير البنية التحتية وتحديث أدوات العمل الحكومي، مؤكدًا أن إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية يأتي في إطار هذا التوجه الذي يستهدف تعزيز قدرة الدولة على إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة واستعداد مستمر.

العاصمة الإدارية الجديدة عنوا واض لمشروع الدولة الحديثة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل عنوانًا واضحًا لمشروع الدولة الحديثة، حيث تجمع بين التخطيط المتطور والتكنولوجيا والبنية المؤسسية الحديثة، موضحًا أن اختيارها لاستضافة هذا الصرح يعكس رؤية تعتمد على تكامل المؤسسات وتوفير بيئة عمل أكثر تطورًا تسمح بتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة في الأداء وصناعة القرار.

وشدد النائب إسلام التلواني، على أن افتتاح المقر يعبر عن مرحلة جديدة في بناء الدولة المصرية ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس واضحة تعتمد على العلم والتخطيط والتطوير المستمر، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت تمتلك رؤية أكثر شمولًا في التعامل مع التحديات المختلفة بما يدعم الاستقرار ويحافظ على المصالح الوطنية ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية . 

إسلام التلواني مجلس النواب القيادة الاستراتيجية للدولة العاصمة الإدارية الجديدة

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