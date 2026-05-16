نائب يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج ويدعو لتسهيل الإجراءات

طالب النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، الحكومة بالكشف عن تفاصيل واضحة بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026 ، والتي تم إعادة فتح باب التسجيل فيها يوم 14 مايو الجاري، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب شفافية كاملة حول نتائج النسخ السابقة مع بدء التطبيق الجديد.

ووجه التلواني، تساؤلات للحكومة حول عدد المواطنين الذين استفادوا فعليًا من المبادرة في مراحلها السابقة، وحجم الإيرادات التي حققتها الدولة من تطبيقها، ومدى انعكاس ذلك على منظومة استيراد السيارات وسوقها المحلي، مطالبًا بإتاحة بيانات دقيقة للرأي العام.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن مدى مراجعة التجربة السابقة بشكل شامل، وما إذا تم رصد وحل المشكلات التي واجهت المتقدمين في الإجراءات أو التحويلات البنكية أو فترات الانتظار، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت هناك تحسينات حقيقية تم إدخالها على المنظومة الإلكترونية لتسهيل عملية التسجيل والمتابعة.

وطالب التلواني، بتوضيح ما إذا كان قد تم التوسع في أنواع وموديلات السيارات المسموح باستيرادها ضمن المبادرة الجديدة، بما يتناسب مع احتياجات المصريين بالخارج وقدراتهم الشرائية، مؤكدًا أن وضوح هذه النقاط مع بدء التسجيل من شأنه تعزيز الثقة وزيادة الإقبال وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة.